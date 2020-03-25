Влюбить в себя: советы, как за несколько минут понравиться человеку

Сегодня во всем мире очень популярны форматы быстрых свиданий (Speed dating), где у мужчин и женщин есть около 10 минут на знакомство. За это время они должны понять, заинтересовал ли их человек и хотят ли они увидеться во второй раз.

На быстрых свиданиях люди хотят найти свою вторую половинку, однако не всегда знают, как это правильно делать. Психолог проекта "Женитьба вслепую" Ирина Кириченко рассказала, как всего за семь минут понять, подходит ли вам человек, пишет Погляд.

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По словам эксперта, на первом свидании сложно узнать свою половинку, но взаимная симпатия может возникнуть, если знать, как себя вести.

Советы, как понравиться человеку

У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление

На первом свидании важно продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы у человека возникло желание встретиться еще раз. Ведь у вас не будет второго шанса, чтобы произвести первое впечатление.

Уверенность в себе

Очень важно, в каком состоянии вы приходите на свидание. Вы должны быть расслаблены и уверены в себе, ведь страх блокирует все ваши сильные черты. Нужно воспринимать свидание как опыт, и не относиться к нему, как к экзамену, от которого зависит жизнь.

И помните, даже если второго свидания не состоится, это вовсе не значит, что вы никому больше не понравитесь.



Будьте уверенными и интересуйтесь собеседником / Фото Unsplash

Критерии поиска

Для того, чтобы выбрать вторую половинку, важно четко понимать, какого человека вы хотите видеть рядом с собой. Если знаете, кто вам нужен, то выбираете среди тех людей, которые соответствуют критериям, все остальные люди просто отсеиваются.

Если же вы не имеете четкого перечня характеристик, то будет много разочарований и расставаний.

Интересуйтесь своим партнером

На первом свидании можете определить, какая перед вами цель – прорекламировать себя или узнать о человеке, который напротив вас. А если вы хотите понять, чем живет другой человек, какие имеет ценности, чем интересуется, то не стесняйтесь задавать вопросы.

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Так вы поймете, хотите ли видеть этого человека во второй раз. И не забывайте: если вы слишком много "рекламируете" себя, то это отталкивает, потому что есть ощущение, что человек вам не интересен.

Второе свидание в тот же день

Если на быстром свидании вы понравились друг другу, то лучше в этот же вечер продолжить встречу, пока эмоции не утихли и есть желание лучше узнать человека. Вероятность построить отношения в таком случае выше, чем если пара решит отложить следующую встречу.