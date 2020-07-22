Влюбленная пара – Камилла Йорда из Норвегии и Александр Клерн из Швеции – решили не отменять свадьбу из-за ограничений и закрытия границ в связи с коронавирусом. Поэтому они провели церемонию бракосочетания на границе двух стран.

Поскольку пара очень хотела пожениться, то они решили не менять дату свадьбы, и нашли отличный выход из этой ситуации, пишет BBC.

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Невеста Камилла Йорда однажды в шутку предложила провести церемонию на границе стран. Но эту идею поддержали все: родственники, друзья и даже сам жених Александр Клерн.

Поэтому, церемонию провели в лесу возле шведско-норвежской границы, который разделили белой лентой. Молодожены стояли каждый на территории своей страны, не переходя ленту. "Мы хотели стать мужем и женой! Ведь любовь побеждает все", – отметила Камилла.



Влюбленная пара поженилась в лесу на границе Швеции и Норвегии / Фото Boom95

Зато Александр признался, что был поражен большим количеством гостей, которые собрались на их празднике. Ведь жених не ожидал, что кто-то захочет приехать на свадьбу в лес.



Жених и невеста празднуют свадьбы с родственниками / Фото Boom95

Кроме того, отметим, что за церемонией бракосочетания наблюдали полицейские, которые контролировали, чтобы никто из гостей случайно не перешел границу. "Полиция любезно спросила, могут ли они присутствовать на празднике. Конечно, мы согласились на это", – сказали молодые.