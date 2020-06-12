Ученые уже заявляли, что мужчины и женщины влюбляются и любят по-разному. Так, женщины в отношениях показывают свои чувства, а мужчины любовь доказывают действиями.

Недавно психологи выделили четыре закономерности, которые характеризуют гендерные различия в любви, пишет издание Elle.

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Мужчины и женщины влюбляются по-разному

Мужчины быстрее влюбляются

Ученые утверждают, что изначально сомневались в этом факте, потому что раньше считали, что это женщины влюбляются за несколько секунд, однако исследователи говорят, что на самом деле чувства любви быстрее развиваются у мужчин.

А все потому, что женщины с доисторических эпох развивали потребность защитить себя, и это диктует им осмотрительность при выборе партнера. Поэтому девушки тщательно взвешивают, с кем быть и кому признаваться в чувствах. Зато мужская привязанность обусловлена меньшим набором требований, поэтому любовь к ним приходит проще.

Мужчины первыми признаются в любви, но женщины – чаще

Исследования в колледже BMCC подтвердили, что женщинам нужно больше времени, чтобы заявить о чувствах любимому, а мужчины не тратят время на размышления и взвешивания, поэтому скорее признаются в чувствах.



Мужчины реже говорят "Я тебя люблю" / Фото Clutch

Однако психологи также отметили, что в начале отношений мужчины готовы сказать фразу "Я люблю тебя" раньше, однако женщины делают это чаще. К тому же, эти слова имеют гораздо большее значение для девушек, чем для парней.

Мужчины чаще влюбляются

Согласно исследованиям ученых из Техасского технологического университета, женщины сначала сами влюбляются, а потом мобилизуют все ресурсы, чтобы влюбить в себя партнера. Зато мужчины меньше озабочены постоянством и чаще влюбляются.

Женщин меньше волнует внешность

По выводам ученых, женщины при выборе партнера не обращают большого внимания на внешность, им важнее внутренние ценности и черты характера. Они ищут мужчину, который будет заботливым, сильным, щедрым, всегда готовым поддержать и защитить.