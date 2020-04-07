Во время карантина в мире увеличились случаи домашнего насилия: куда обращаться украинцам

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о существенном увеличении случаев домашнего насилия во время карантина из-за пандемии коронавируса и призвал защитить женщин, которые подвергаются агрессии со стороны партнера.

Гутерреш записал обращение, в котором призвал защитить женщин, которые оказались в ловушке в собственном доме – наедине с партнером, склонным к агрессии, сообщают на сайте организации.

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"Насилие не ограничивается полем боя. Многих женщин и девушек опасность подстерегает там, где они должны чувствовать себя в полной безопасности в собственном доме", – сказал Гуттереш.

Он добавил, что в некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось. Поэтому генсек ООН призвал правительства всех стран внести в планы борьбы с COVID-19 предотвращение насилия против женщин и возмещение причиненного им вреда.

Согласно данным ООН, каждая вторая убитая женщина в мире умирает от рук партнера или члена семьи.

Куда в Украине обращаться за помощью

Количество обращений во время карантина в Украине выросло вдвое, как подчеркнула исполнительный директор МБФ "Украинский фонд общественного здоровья" Галина Скипальская в комментарии изданию Повага.



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"У нас постоянные обращения клиенток относительно домашнего насилия, звонков у нас больше, чем было. Если было 3-5 новых обращений, то теперь это примерно 5-10 новых телефонных обращений за день", – отмечает Скипальская.

По ее словам, дневные центры в Киеве, Херсоне, Рубежном и Славянске, которые консультируют онлайн, а также приюты в Киеве, Херсоне и Славянске работают в обычном режиме. Их социальные работники не находятся на карантине.

В Украине также действует Национальная "горячая линия" по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по номерам телефонов 0 800 500 335 или 116 123 или просто 1547.