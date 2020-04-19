Во время карантина в Великобритании появились супергерои, которые развлекают детей: фото

Неспокойные времена требуют появления героев. И пока настоящие герои – врачи и медицинские работники – спасают жизни на передовой, сражаясь с болезнью, обычные жители поднимают всем настроение в виде супергероев.

Так, например, британец Эндрю Балдок, который преподает боевые искусства, на время карантина одевается в костюм Человека-паука и регулярно показывает соседям акробатические шоу. Впоследствии эти видео появляются на фейсбук-странице.

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"Как только ты надеваешь костюм, ты сразу же забываешь, кто ты. Ты просто становишься персонажем, отпускаешь своего внутреннего ребенка на свободу", – говорит он.



Эндрю Балдок развлекает детей / Facebook | STOCKPORT SPIDER-MEN

Впоследствии к Эндрю присоединился его друг Джейсон Беирд, который тоже стал превращаться в Спайдермена на радость детям.

На их странице в фейсбуке родители могут оставить заявку на визит веселого супергероя (с соблюдением всех правил социального дистанцирования, конечно же). За свои услуги Спайдермены не берут денег.



Супергерои на улицах Великобритании / Фото Facebook | STOCKPORT SPIDER-MEN

Вместо этого они завели специальную страницу на благотворительной краудфандинговой площадке JustGiving и уже собрали почти 30 тысяч фунтов в поддержку британских медицинских работников.

Хобби Эндрю и Джейсона внезапно стало вирусным. Жители города решили повторили пример и тоже стали выходить на улицу в костюмах супергероев. Так на улицах Стокпорта начали появляться Чудо-Женщина, Бэтмен и даже Диснеевские принцессы.