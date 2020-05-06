Восемь типов мужчин, которых всегда будут избегать женщины

У каждого человека есть свои плюсы и минусы, но некоторые черты характера и манеры поведения могут отпугивать или раздражать других людей. Существует несколько типов мужчин, которые не нравятся женщинам и которых не будут рассматривать для серьезных отношений.

Портал Thought Catalog Дасия Рикетса описал несколько типов мужчин, которых не все женщины могут выдержать и за каких не хотят выходить замуж.

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Мужчина-ребенок

Это тип мужчины, который не может самостоятельно принять решение, и принимает слишком близко к сердцу то, что женщина не согласна с его мнением. Также он может обижаться, если девушка долго не отвечает на его сообщения. Поэтому женщины не хотят замуж за такого мужчину, который из-за любого несущественного конфликта устраивает истерику.

Бодибилдер

Конечно, мужчина в прекрасной физической форме – это хорошо. Но не тогда, когда любование своим телом переходит в манию, и мужчина не может прожить и несколько часов без селфи в зеркале, а все его разговоры сводятся к восторгу своими достижениями в зале. С таким парнем женщина не чувствует себя любимой и не всегда захочет связывать с ним жизнь.

Маменькин сынок

В любви к матери и семье нет ничего плохого, и многие женщины считают, что если мужчина уважает свою маму, то будет уважать и жену.

Но если во время ссоры с женщиной мужчина звонит за советом маме, во взрослом возрасте берет у нее деньги и предлагает девушке посоветоваться с его матерью в различных вопросах, то это отталкивает. Женщина не захочет продолжать с ним отношения, если тот не изменится.



Женщинам не нравятся мужчины, которые с проблемами бегут к маме / Фото Gay

Неудачник

Женщине также не захочется выстраивать долгосрочные отношения с мужчиной, который не может прийти на помощь, когда женщине это необходимо, не работает, а живет за счет родителей или весь день играет в видеоигры.

"Плохой парень"

Многих женщин сначала привлекают опасные мужчины. Но когда дело идет к серьезным отношениям и браку, женщина начинает сомневаться, нужен ли ей мужчина с криминальным прошлым, или который может поднять руку на женщину и тому подобное. Каждая девушка хочет чувствовать себя в безопасности рядом с любимым.

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Изменщик

Женщина может точно не знать о том, что у ее мужчины есть кто-то на стороне, однако некоторые признаки его поведения могут свидетельствовать об изменах. Например, когда он говорит по телефону и идет в другую комнату, когда не хочет, чтобы женщина шла с ним на какую-то вечеринку, когда в его машине случайно находятся различные женские вещи (косметика, аксессуары). За таких мужчин женщины не спешат выходит замуж и иметь долгосрочные серьезные отношения.



Женщины не захотят замуж за мужчину-изменщика / Фото Actualnoe

"Мужчина вечный-вопрос"

Конечно, женщинам нравится, когда мужчина интересуется их мнением, но когда он постоянно задает вопросы о всем и всегда, это начинает раздражать. Например, вопрос "можно тебя поцеловать?", "Можем ли мы заняться сексом?", "Все нормально?" и т.п. выводят женщин из себя. Девушкам нравятся умные и уверенные в себе мужчины.

Слишком властный мужчина

Женщин отпугивает, если мужчина пытается контролировать ее жизнь, не хочет, чтобы она выходила из дома без него и звонит каждые 10 минут, если она встретилась с подругами. Психологи уверяют, что у женщины, как и у мужчины должно быть личное пространство.