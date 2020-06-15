Психологи уверяют, что упорство у детей не развивается само по себе. Родители должны давать ребенку мотивацию, энергию и азарт, что позволит малышам не сдаваться и справиться со сложными задачами.

Также у ребенка нужно развивать выдержку, независимость, гибкость мышления и смелость. И самое главное – нужно научить выделять время на любимое дело и иметь очень сильное желание, пишет Womo.

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Как воспитать целеустремленность у ребенка

Гибкость мышления

Известная психолог Кэрол Двек уверяет, что важную роль у мотивации ребенка играет сила слова "пока". К примеру, если ваш ребенок говорит, что он не может что-то сделать, скажите ему: "Пока. Пока ты не можешь".

Исследовательница уверяет, что это помогает малышам правильно настраиваться. Кроме того, важна пластичность мышления, потому что это поможет быть более эффективным в учебе.

Мотивация ребенка

Перед родителями стоит задача – научить ребенка правильно ставить цели, открывать преимущества их достижений, заинтересовать в выполняемом действии и его результатах.

Как правильно мотивировать? Чего точно нельзя делать, так это заставлять, предлагать выгодную сделку (материальное вознаграждение, доступ к компьютеру и др.) Любой внешний мотив – это тормоз в достижении целей. Самые сильные мотивы – это внутренние потребности малыша.

Ребенка стоит поддерживать и мотивировать / фото NUS

Вот главные принципы мотивации по развитию у детей целеустремленности:

постановка конкретной цели;

обучение алгоритму достижения поставленной цели;

развитие способностей, которые помогут осуществить план;

демонстрация преимуществ уже полученного результата (положительное эмоциональное переживание ребенком своего успеха).

Контроль родительских чувств

Перед тем, как учить ребенка управлять его эмоциями, важно сначала разобраться со своими. Психологи советуют родителям научиться прислушиваться к внутреннему голосу и осознавать, когда вы в гневе или расстроенных чувствах. Это поможет не срываться на ребенка, когда у него не получается что-то, а спокойно поддерживать.

Помогите вашему ребенку найти решение, а это можно сделать только тогда, когда все успокоились. Если дети научатся справляться с эмоциями на пути трудного задания, они смогут развить в себе упорство.

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Контакт с ребенком

Одним из главных для родителей является налаживание зрительного, тактильного и духовного контакта с ребенком. В частности, уделяйте ему больше своего внимания и принимайте его эмоции. Ребенок должен знать, что вы рядом, чувствовать в вас поддержку, чтобы мочь обратиться в любой момент.

Внимательно слушайте

Важно слушать и слышать, что ребенок вам говорит, при этом не осуждая его слова или поступки. То, как родители реагируют в этот момент будет иметь большое влияние на то, как ваш ребенок воспримет ситуацию и свой творческий талант.

Слушайте ребенка и проявляйте терпение / Фото vagitnist

Ошибки и неудачи

Есть люди от рождения настойчивые, а есть такие, которым просто нужно создавать условия для развития упорства. Интересно, что в колледже Санта-Мария каждый день специально начинается с истории о промахах и неудачах знаменитых людей и о том, как они не сдались: эти истории рассказывают и дети, и учитель.

Ведь неудача – это когда у человека что-то не получается и ему это "болит". И лишь превозмогая эмоциональную боль от ошибки, мы развиваем в себе упорство идти дальше. Пункт о боли должен быть понятен детям, они должны понять, что эти чувства – нормальные, даже если они неприятные.

Собственный пример

Если вы не будете показывать на собственном примере, что такое рвение, то бесполезно требовать этого от детей. Родители также должны иметь достаточно смелости, чтобы позволить своим детям ошибаться. Главное – поддерживать ребенка и верить в него.