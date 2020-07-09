Большинство родителей могут с уверенностью сказать, что воспитывать ребенка гораздо сложнее, чем капризного малыша. Ведь для общения с ребенком переходного возраста иногда приходится гораздо больше усилий. Поэтому мама с опытом поделилась полезными советами, как воспитать счастливого ребенка.

"Меня часто спрашивают, что с делать с детьми в подростковом возрасте, чтобы они были счастливы", – говорит мама троих подростков Кристи. Поэтому она раскрыла свои главные принципы воспитания, которіе делают детей счастливыми, пишет издание Stiesthoughts.

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Прежде всего, Кристи отмечает, что не стоит верить мифам, которые утверждают, что все подростки злобные и замкнутые существа, которые только и делают, что хлопают дверью и ссорятся с родителями. "На самом деле они – удивительные: веселые, остроумные, у них щедрое сердце и они отчаянно хотят, чтобы их любили и ценили", – добавляет мама.

Из своего опыта воспитания Кристи вывела основные правила взаимодействия с подростками, которые создадут прекрасную атмосферу в семье.

Как воспитать подростка счастливым

Любить

Самое главное, что родители должны делать, – это безусловно любить своих детей, без "но" и "если". Любить по их дела и планы, говоря им об этом каждый день.

"Любить их ужасный почерк и пухлые щеки. Любить их ум и неуклюжесть. Представьте себе, что вы наблюдаете как формируется редкий алмаз: из их несовершенства в один прекрасный день появится ответственный и серьезный взрослый человек", – утверждает Кристи.



Показывайте детям свою любовь/ Фото evaportal

Она подчеркивает, что следует уметь чувствовать любовь, ведь вам повезло видите как растут ваши дети. Поэтому не стоит воспринимать их как бремя и показывать свою любовь, ведь они почувствуют, как вы к ним относитесь.

Слушать и уделять внимание

Когда подростки приходят домой из школы, у родителей есть несколько драгоценных минут, чтобы спросить, как прошел их день. Поэтому мама говорит, что стоит радоваться их приходу, отложить телефон и искренне послушать, что они вам расскажут.

"Пусть их победы и удачи станут и вашими. Сопереживайте, потому старшая школа – это непростой период, поэтому не лезьте с непрошеными советами и не читайте подросткам нотаций. Просто слушайте и дайте им почувствовать себя значимыми и ценными", – просит Кристи.

Говорить "да" чаще, чем "нет"

В жизни подростков будет еще много отказов и негатива, поэтому родители должны быть противоположностью жесткому миру. Скажите им, что все в их силах, что у них все получится, если они готовы много работать для этого. Сделайте девизом их жизни: "Да, ты сможешь", чтобы они чувствовали себя непобедимыми в своем доме.

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Помогайте им, поддерживайте и соглашайтесь с их странными идеями. Да, они научатся не сдаваться и идти к своей цели.

Однако, родители также должны говорить свое "нет" по поводу ситуаций, которые могут навредить детям или сделать их несчастными. "Не позволяйте им в 15 лет ходить по ночам с представителями противоположного пола. Вы – отец, поэтому будьте им. Устанавливайте некоторые правила ради их безопасности", – добавляет Кристи.

Кормить

Подростков обязательно надо вкусно кормить, как и всех их друзей. Ведь их организмы растут и развиваются с невероятной скоростью, а для этого нужно "топливо". Они, конечно, хотят "заправляться" сладостями и бургерами, но если вы будете вкусно готовить дома, то они не будут питаться вредной пищей.

К тому же, их друзья будут знать, что в вашем доме их всегда накормят, и будут проситься в гости. А это позволит вам познакомиться с друзьями своих подростков и узнать их поближе, и также присматривать за детьми.

"Пусть ваш дом будет домом развлечений: поставьте на дворе стол для тенниса, купите игровую приставку, приобретите бассейн и тому подобное. Поверьте, такие инвестиции стоят того", – говорит мама.



Развлечения подростков дома / Фото Dissolve

Не беспокойтесь по пустякам

Когда вы живете с подростком, то можете часто видеть беспорядок в его/ее комнате, разбросанную одежду и тому подобное. Но прежде, чем отругать детей, постарайтесь посмотреть на это с их стороны. Сначала узнайте, как прошел их день. Возможно, дети расстроены каким-то событием и им надо успокоиться.

Если вы, не разобравшись, накричит на ребенка, то он не откроется вам и не будет рассказывать, как прошел его/ее день. Поэтому не расстраивайтесь по таким пустякам и чаще обнимайте своего ребенка. И говорите с ним обо всем на свете: что он хочет сделать, о чем мечтает и т.д.

Дайте достаточно пространства

Постарайтесь не давить на ребенка своим постоянным контролем и наставлениями. Дайте ему достаточно пространства, чтобы жить свободно. И тогда ваши дети будут счастливыми. К тому же, они откроют вам свои сердца и будут любить вас так же сильно.