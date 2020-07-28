Родители, которые имеют больше одного ребенка, часто сталкиваются с различными конфликтами, ссорами и даже драками между малышами. Так, нужно подготовить первенца заранее к появлению второго ребенка, но как впоследствии наладить дружескую атмосферу в семье?

Издание 4mamas поделилось действенными рекомендациями, которые помогут вам наладить хорошие отношения между вашими детьми. И даже повзрослев, братья и сестры будут дружить и любить друг друга.

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Как воспитать своих детей в дружеской атмосфере

Любите своих детей и говорите им об этом

Родители должны всем детям говорить слова "Я тебя люблю". Это можно выражать как обоим одновременно, так и каждому ребенку наедине, но не говорите в присутствии двоих малышей о том, что любите друга.

И когда вы говорите ребенку наедине об этих чувствах, то не забудьте добавить: "Люблю, так же, как и братика (сестричку)". Это важно для того, чтобы у малыша не возникало потом чувство гордости.

Поощряйте детей к ответственности

В семье старший ребенок должен понимать, что его младший братик (сестренка) чего-то не умеет, поэтому его нужно этому научить. Воспитывайте у детей чувство ответственности и заботы.

Между тем младший малыш должен понимать, что нужно слушать старшего. Поэтому эксперты советуют каждому из детей дать определенные обязанности, к которым они будут относиться с ответственностью.



Учите детей отвечать за братика или сестричку / Фото qwizz

Поощряйте детей играть в совместные игры

Придумайте несколько игр, в которые детям было бы хорошо и комфортно играть вместе. Подсказывайте им и играйте вместе с малышами. Если меньший ребенок еще будет маленький, то вы можете взять его на руки и побегать за старшим ребенком и поиграть в догонялки, и при этом ведите себя так, будто дети играют вместе.

Поощряйте детей заботиться друг о друге

Вы должны донести до детей, что нужно беспокоиться о родных. Но ни в коем случае не заставляйте старшего ребенка нянчить младшего. Лучше позвольте повезти коляску, когда ребенок сам этого хочет, или одеть меньшую сестренку (братика). А младший ребенок может помочь сложить портфель старшему и тому подобное.

Подчеркивайте сходство и индивидуальность детей

Вместе с малышами смотрите фото и видео детей и показывайте, чем дети похожи между собой в одном и том же возрасте, а чем отличаются. И здесь стоит говорить приятные слова малышам: "Какие веселые, красивые, умные" и т. д, находите положительные черты в каждом ребенке.

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Хвалите детей вместе и в одиночку. Кроме того, не забывайте напоминать о втором ребенке: "Ты очень хорошо выполняешь это упражнение, так же, как и братик (сестренка)".

Старайтесь оставаться наедине с каждым ребенком

Проводите время с детьми как вместе, так и отдельно. Можете в это время говорить о чем-то сокровенном, спрашивайте о мечтах, размышляйте об ощущениях, объясняйте значение понятий "добро", "зло", "зависть", "любовь" и тому подобное.

Также можно рассказать ребенку о самом главном в жизни: семье и хороших отношениях между братьями и сестрами. И не забывайте про тактильный контакт – обнимайте и целуйте своих детей, потому что это важно для их развития.

Готовьте вместе подарки для братьев и сестричек

Поощряйте малышей дарить брату или сестре подарки на день рождения или другие праздники или даже просто так. Благодаря этому их дружба укрепится. Впоследствии они сами будут напоминать: "для братика нарисуем открытку, потому что у него завтра праздник" или "я хочу для сестрички сделать сюрприз" и т. д.

Будьте объективными во время конфликтов детей

Если дети имеют какой-то конфликт, то родителям важно быть объективными к детям: дайте возможность обоим малышам выговориться, чтобы они выплеснули недовольство взрослым. После этого между детьми исчезнет гнев, и они смогут ясно выражать свою точку зрения друг другу.

А в общем старайтесь не вмешиваться в ссоры детей. Они должны сами научиться решать конфликтные ситуации, без помощи взрослых.

И обязательно помогите детям помириться после ссоры, независимо от того, кто прав, а кто виноват. Расскажите детям о том, что особенно важно мириться перед сном. Научите их использовать "мизинчики" во время примирения.



Сестрички мирятся после ссоры / Фото 4mamas

Не разделяйте детей надолго

Не стоит отвозить малышей порознь на все лето, например, одного к одной бабушке, другого – к другой. Дети должны расти вместе, чтобы между ними не образовывалась отчужденность. Давайте им больше времени проводить вместе и иметь общие секреты.

Никогда не сравнивайте детей между собой

Даже если очень хочется сравнить своих малышей в положительном смысле, этого не стоит делать. Ведь так вы можете спровоцировать соперничество между братьями или сестрами. Лучше сравнивайте каждого ребенка отдельно с собой "в прошлом". Рассказывайте, каким он был раньше, а чего добился сегодня.