Воспитание детей в разных странах мира довольно интересное и может стать полезным для подражания в Украине. Так, во французской семье обычно двое или трое детей, там не приветствуются физические наказания и воспитывают детей самостоятельными.

Интересно, что во Франции родители с рождением ребенка становятся только счастливее, однако декретный отпуск длится всего 3 месяца, пишет издание Womo.

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Как воспитывают детей во Франции

С детства французы прививают детям хорошие манеры

С маленькими детьми в этой стране никто не "сюсюкается", даже бабушки с дедушками. А как только дети начинают говорить, их сразу учат важным 4 словам: "добрый день", "спасибо", "пожалуйста" и "до свидания".

Однако все же родители считают, что детям тоже иногда стоит побездельничать, поэтому обязательно малышня имеет собственное личное время и пространство. Но их также учат быть организованными, вести беседу, выражать свои мысли и доводить до конца начатый разговор.

Воспитывают детей самостоятельными

Из-за того, что женщины довольно рано возвращаются на работу, малышам приходится учиться самостоятельности еще в раннем возрасте, развлекая себя всевозможными способами. Поэтому дети взрослеют очень быстро.



Маленький мальчик из Франции / Фото French Today

К тому же, француженки приучают ребенка с рождения спать в своей кровати, а двухлетние карапузы уже умеют орудовать столовыми приборами. А за стол завтракать или ужинать садится вся семья: и дети, и взрослые едят одно и то же. Детям отдельно не готовят.

Уже к восьми годам ребенок свободно делает покупки в магазинах, самостоятельно приходит в садик или школу, гуляет, может находиться длительное время дома один.

Считают, что чрезмерная похвала может навредить

У ребенка самооценка вырастает от каждого нового дела, с которым малыш справляется самостоятельно. Похвала тоже нужна, но здесь очень важно не переусердствовать. Поэтому французы не перехваливают своих детей.

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Не одобряют физические наказания, но есть запреты

Строгое воспитание кнутом во Франции не практикуется, однако временами эмоциональная мама может крикнуть на ребенка. Но в основном атмосфера, в которой растут дети, доброжелательная.

Есть и основные запреты для детей – на драки, ссоры, капризы и непослушание, и этому их учат еще с пеленок. Поэтому дети без проблем вливаются в новые коллективы.