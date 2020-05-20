Как воспитывать детей с небольшой разницей в возрасте: советы

Родители, у которых есть два маленьких ребенка с небольшой разницей в возрасте, понимают, что это может быть радостно и тревожно одновременно. Ведь рано или поздно дети являются лучшими друзьями и часами играют вместе, а через несколько минут могут начать драку за игрушку.

Такие резкие изменения часто пугают родителей. Однако издание Childdevelop опубликовало несколько советов, как воспитывать детей с небольшой разницей в возрасте.

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Что влияет на взаимоотношения детей с небольшой разницей в возрасте? Дети могут часто ссориться. Это происходит потому, что они интересуются одними и теми же вещами. А также они оба конкурируют между собой за внимание родителей.

Однако психологи уверяют, что соперничество между маленькими детьми – это естественный этап в процессе развития. А на их отношение друг к другу влияют многие факторы: возраст, пол, особенности характеров каждого из детей, количество членов семьи и тому подобное.



Соперничество между детьми / Фото 4mama

Так, чем меньше разница в возрасте между детьми, тем больше конкуренция между ними. Поэтому чаще возникают конфликты. Однако когда они становятся старше, то обычно ведут себя друг с другом более доброжелательно и ссор между ними меньше.

Как преодолеть соперничество между детьми

Эксперты уверяют, что хоть соперничество – это развитие ребенка, все же родители могут контролировать этот процесс. От ваших действий зависит то, как скоро решится эта проблема.

Если вы воспитываете детей с небольшой разницей в возрасте, вам помогут следующие советы:

убедитесь, что вы проводите достаточно времени отдельно с каждым ребенком . Так, они будут чувствовать себя особенными;



. Так, они будут чувствовать себя особенными; постарайтесь не сравнивать детей между собой, потому что это будет способствовать соперничеству между ними. Вместо этого определите сильные стороны каждого ребенка и оцените их по достоинству;



организуйте домашние дела и занятия каждого ребенка. Тщательно спланируйте все дела семьи;



создайте для детей распорядок дня. Он особенно важен для выполнения домашних заданий и сна. Это поможет детям больше успевать;



Он особенно важен для выполнения домашних заданий и сна. Это поможет детям больше успевать; не вмешивайтесь в каждую ссору между детьми. Позвольте им решать некоторые конфликты самостоятельно;

Иногда вам может показаться, что дети постоянно ссорятся. Но вы удивитесь, когда увидите, что они играют вместе много часов подряд, как лучшие друзья. Вы сами можете заложить фундамент для их дружбы на всю жизнь.