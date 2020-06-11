Во времена пандемии уровень разводов выше, чем когда-либо раньше, но парам часто приходится совместно воспитывать ребенка. И хотя отношения уже спасти невозможно, вы не должны заставлять своего ребенка страдать от этого. Вы должны оставаться хорошими родителями со своим бывшим партнером.

Поэтому эксперты издания Allwomenstalk поделились важными советами, которые помогут разведенным мужу и жене совместно воспитывать своих детей.

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Не используйте детей, чтобы вернуть бывших

По словам психологов, детей никогда нельзя использовать как "вспомогательную силу", чтобы вернуться к бывшему партнеру. Вы должны научиться действовать, как взрослые – если у вас есть проблема с бывшим мужем/женой, то поговорите с ним об этом, но без помощи детей.

Не делитесь с детьми личными проблемами

Пусть ваши дети остаются детьми, их не нужно обременять своими личными проблемами. Поэтому, улыбайтесь ребенку и не рассказывайте ему деталей вашего спора с бывшим партнером. Но и полностью закрывать детей от этого не надо – достаточно рассказывать некоторую информацию, к примеру, почему вы с папой/мамой разводитесь. Но и это зависит от возраста малыша.



При разводе не забывайте о ребенке / Фото Lifeplan

Обсудите с партнером, как вы будете себя вести с ребенком

Ведь эксперты говорят, что часто бывает так, что родители играют в "хорошего и плохого копа". Но этого делать не стоит, лучше разработайте свою модель поведения, которая поможет успешно воспитывать детей. Родители могут сделать ребенка счастливым и присутствовать в его жизни, даже если они живут отдельно.

Будьте последовательными и следуйте графику

Так, в период развода вы можете быть расстроены и "разбитые", но не стоит идти на все требования ребенка и во всем быть снисходительными. Разведенные родители должны быть последовательными в своей тактике дисциплине, правилах, распорядке дня и тому подобное.

Сначала детям будет достаточно трудно "метаться" между родителями, поэтому нужно иметь хотя бы какую-то форму последовательности, на которую ребенок сможет опереться. К примеру, контролируйте расписание ребенка – питание, время сна и выполнение домашнего задания, независимо от того, у кого ребенок. Это будет создавать для ребенка меньше напряжения.

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Уважайте бывшего мужа/жену

Порой трудно оставить хорошее мнение о человеке, с которым вы закончили отношения, но это дело вежливости. Поэтому, придерживайтесь уважения друг к другу при ребенке и тех вещей, которые касаются воспитания. Вы должны быть примером для своего ребенка.

Обсудите медицинские потребности ребенка

Лучше сразу обсудить вопрос здоровья ребенка, ведь это иногда стоит дорого. Поэтому эксперты советуют, чтобы каждый родитель мог заплатить за половину стоимости любых медицинских счетов. Поговорите с партнером об этом, прежде чем случатся какие-то медицинские проблемы, чтобы вы были готовы.



Обсудите все важные вопросы, касающиеся ребенка / Фото Mirror

Оба участвуйте в обучении ребенка

Даже после развода оба родителя должны принимать активное участие в школьном обучении ребенка. Так, убедитесь, что ребенок выполняет все домашние задания, следите за проектами, которые нужно выполнить для класса, и за оценками, чтобы убедиться, что у ребенка нет депрессии. Будьте активными в обучении ребенка.

Часто общайтесь друг с другом

Эффективная коммуникация между людьми – это лучший способ установить хорошие контакты и навыки совместного воспитания. Поэтому часто говорите друг с другом в течение недели.