Свидания в 18 лет и в 30 лет очень сильно отличаются. В частности, люди с возрастом перестают верить в любовь с первого взгляда и начинают чувствовать себя более уверенными, потому что за плечами уже есть определенный опыт.

Люди, когда становятся старше, уже по-другому реагируют на слова, взгляды на жизнь и даже на фотографии кандидатов на сайте знакомств. Есть несколько вещей в свиданиях, которые кардинально меняются с возрастом, пишет Lady.Tochka.

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5 вещей, которые изменятся в вашем отношении к свиданиям с возрастом

Вы точно знаете, чего и кого хотите

Молодежь думает, что она встретила своего человека и если видит какие-то недостатки, то надеется, что сможет их изменить в партнере. Но уже с возрастом мы начинаем понимать, что должны быть с теми, кто устраивает нас без изменений. Взгляды, цели, мечты и планы второй половинки теперь должны пересекаться с нашими.

Вы меньше верите словам и концентрируетесь на действиях

В 20 лет все ослепленные любовью. Девушка может сїодить с ума от сообщений парня, что он "сделает для нее все". Более взрослые леди хотят видеть, по крайней мере то, что именно с этого "все" он действительно сделает. Однако теперь людей интересуют несколько иные вещи и для женщины может быть важнее, например, его умение оказать поддержку в самый нужный момент или готовность к важному делу.



Первое свидание мужчины и женщины / Фото НВ

Вы не затягиваете с расставанием

Это в юности пары девушки и парни могут давать по 50 шансов своим отношениям, думая, что это то самое настоящее чувство. Но уже в старшем возрасте вы перестаете концентрировать внимание на ребят или девушек, которые вызывают смешанные чувства. Они либо отвечают вам взаимностью, или прощаются навсегда.

Ведь вы уже знаете, какие отношения могут закончится хэппи-эндом, а какие просто помогают убить время.

Вы уважаете себя

В 20 лет человек напротив – это любовь всей вашей жизни, и поэтому вы можете меняться для него/нее, подстраиваться и не замечать токсичных отношений. Но с возрастом люди уже замечают, что все идет как-то не по плану, а потому могут спокойно разорвать отношения и двигаться дальше. Становясь старше, мы больше уважаем самих себя.

Вы не боитесь остаться одни

Самое важное, чему люди учатся с возрастом, это признание того, что лучше ни с кем, чем с кем попало. Давление общества больше не пугает вас, ведь вы честны перед собой, есть собственные увлечения, взгляды на жизнь и убеждения. А это, пожалуй, самое главное. Поэтому, если что-то не складывается, вы больше не страдаете так, как в юности, и просто живете дальше.