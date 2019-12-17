Впечатляющие фото, которые доказывают, что девочки могут быть принцессами и спортсменками

В сети набирает популярность серия вирусных фото, в которой прекрасно сочетаются красивые черты лица девочек в платьях и веночках с кроссовками и спортивными атрибутами. Фотографии доказывают, что девочка может быть очаровательной принцессой и пылкой спортсменкой одновременно.

Мама и фотограф Хезер Митчелл призналась, что ее с детства одинаково привлекала легкая атлетика и красивые платья, передает издание Motherly. "Я играла в любой вид спорта, который предлагала моя школа, и рисовала губы помадой к каждой игре", – сказала она.

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Однако однажды, когда Митчелл привела на тренировку по софтболу свою 8-летнюю дочь Пейсли, другой отец заявил, что девочка не может быть спортсменкой из-за своего пола. Поэтому мама захотела доказать обратное и использовала свои таланты как фотографа, чтобы доказать дочке, что ей не придется выбирать – быть девочкой или спортсменкой.



Девочка одета в красивое платье и спортивную обувь

"Поэтому на следующий день мы пошли в студию и сделали ее фотографии. Я серьезно потратила только три минуты на съемку, потому что точно знала, чего хочу", – объясняет Митчелл.



Девочка с мячом

Когда Митчелл опубликовала фотографии на своей странице в фейсбук, ее "забросали" запросами родители, которые хотели сделать подобную съемку для своих девочек.