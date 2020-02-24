Времена изменились: 20 старинных свадебных фото прошлого века

Свадебные тренды приходят и уходят, но настоящая любовь остается навсегда. Чтобы лучше понять некоторые величайшие истории любви в мире, взгляните на свадьбы прошлого века – начиная с 1930-х до 2000 годов.

Можно заметить, что молодожены выбрали оригинальное место проведения и необычный транспорт, но больше всего впечатляют изысканные свадебные платья.

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Наряды молодоженов на свадьбе вас точно удивят. Фотографии опубликовало издание Good House. Вы хотели бы увидеть такие свадьбы?

17 старинных свадебных фото прошлого века: