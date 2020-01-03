Время, проведенное с внуками, продлевает жизнь бабушек и дедушек на 5 лет: исследование

Молодые супруги часто отдают своих маленьких детей бабушкам и дедушкам на праздники. И это правильно, ведь, как утверждает недавнее исследование, уход за внуками прибавляет старшим людям 5 лет жизни.

Для работы ученые проанализировали медицинские данные 500 человек в возрасте от 70 лет и старше, пишет издание Motherly.

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Так, врач Ронан Фактора объясняет, что с возрастом людям очень важно оставаться физически и социально активными, а также иметь когнитивную стимуляцию (задачи или упражнения, которые стимулируют мозг). Поэтому время с внуками, которое этому и способствует, продлевает жизнь старших людей на 5 лет.

Тоже самое и с теми, кто не имеет своих детей – люди, которые проводят время с детьми, хоть и не родными, тоже получают от этого пользу.

Однако заметим, что те, кто проводит с детьми большую часть своего времени, могут испытывать физический и эмоциональный стресс. Поэтому отдыхать тоже нужно.

В исследовании участвовали только те люди, которые время от времени ухаживали за внуками. Поэтому не забывайте соблюдать баланс и ценить силы друг друга.