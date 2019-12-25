Время с родными вместо подарков: трогательный рождественский ролик, который учит ценить семью

Время, проведенное с родными – бесценно. И поскольку именно на новогодние праздники украинцы имеют больше выходных в году – вы обязательно должны увидеться с семьей, родными и близкими. Ведь это не только может поднять вам настроение и оставить крутые воспоминания, но и снять стресс и просто заставит чувствовать себя счастливым.

Недавний опрос, проведенный компанией Chick-fil-A, показал, что 93% респондентов считают, что качественное время, проведенное вместе с родными – единственный важнейший элемент в создании милых воспоминаний.

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Кроме того, 57% опрошенных заявили, что они пожертвуют социальными медиа, чтобы провести больше времени с людьми, о которых они заботятся, и почти половина (48%) сказали, что готовы работать меньше, чтобы тратить больше времени на близких.

"Мы можем не помнить, какие подарки мы получили, но мы можем вспомнить, как это было (к примеру, празднование Рождества с людьми, которых мы любим)", – добавляют эксперты.

По случаю этого исследования компания создала рождественский ролик, который учит ценить время с семьей. Этот короткий фильм следит за девочкой Сэм, которая хочет провести время со своей семьей, но ее родные не имеют свободного времени.

В итоге девочка нашла "Магазин времени" – волшебный мир, в который она попадает через семейные часы. Там Сэм познакомилась с волшебником, который в конце концов дарит ей то, о чем она мечтала все время: возможность слепить снеговика вместе со своей семьей.

Смотрите рождественский ролик о важности времени с семьей:

Цените своих родных и не забывайте уделять им достаточно времени. Они заслуживают этого!