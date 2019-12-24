Время в одиночестве для отношений важнее, чем свидание: исследование

В начале отношений парень и девушка проводят много времени вместе. Однако психологи отмечают, что они должны отдыхать друг от друга, потому что это лучше влияет на отношения. Поэтому вы можете смело посвятить себе выходной или видеться со своей половинкой немного реже.

Ученые провели исследование, которое показало, что 85% опрошенных пар считают, что ключом к здоровым отношениям является достаточное количество времени для себя, передает Study Finds.

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Кроме того, 41% опрошенных признались, что расстанутся с партнером, если он не будет время от времени оставлять их в одиночестве. Интересно, что в среднем люди хотели бы быть в одиночестве 51 минуту в день или примерно 6 часов в неделю.

Что еще выяснило исследование:

83% опрошенных считают, что заслуживают заботы о себе и свободного времени;

60% потратили бы время наедине на телевизор или просмотр фильмов, 56% - на чтение книг, 42% - на прослушивание подкастов, 38% на тренировку и 34% - на то, чтобы выпить чашку чая.

Почему людям нужно личное время? Исследования показывают, что людям может потребоваться больше времени для себя из-за стресса на работе, отпуска, стресса дома, приезда родственников, недостатка сна.