Все началось с собственной свадьбы: история успеха бренда Оксаны Мухи

Украинский бренд Oksana Mukha основан 20 лет назад, но уже успел завоевать одну из топовых позиций на европейском рынке свадебной моды. Мы подготовили историю успеха бренда известного дизайнера Оксаны Мухи, которая сформировала понятие свадебной моды в Украине.

Сейчас имя Оксаны Мухи известно каждому ценителю свадебной и вечерней моды не только в Украине. Сотни страниц интернет-изданий пестрят фото моделями ее платьев, пишет издание ParaMoloda.

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Как началось дизайнерское образование Оксаны Мухи? Дизайнер рассказала, что после окончания школы она обсуждала с родителями Академию художеств (тогда Львовский государственный институт прикладного и декоративного искусства) как возможное место для обучения. Однако колебалась из-за большого конкурса и уровня подготовки. Однако Оксана поступила с первого раза и даже получала стипендию.



Дизайнер Оксана Муха с мужем Василием

Все началось с собственной свадьбы

Как рассказала дизайнер, в конце 80-х годов она не смогла найти идеальное свадебное платье, обойдя сотню магазинов. Поэтому Оксана решила шла под венец в платье, которое создала сама по собственным эскизам.

Ее наряд захватил всех. А такая положительная реакция подтолкнула Оксану шить свадебные платья на продажу. Началось все с двух швейных машин и арендованного помещения. Но довольно быстро производство удалось расширить – спрос и положительные отзывы побудили к постоянному развитию.

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Идея создания собственного свадебного бизнеса

"Честно говоря, вдохновил меня мой муж еще в 1990 году. Мы начали вид услуг – работа со свадебным платьем и предоставление проката. Спрос на это был, но тогда платья лишь привозили из-за рубежа. Мы изучили тему и поняли, что предложение не имеет никакого фабричного уровня. Начинали свое дело с салона-проката", – сказала Оксана.

Дизайнер призналась, что приходила на работу в 10 утра, и каждый раз ее уже ждала очередь из будущих невест, желающих примерить платья. Сначала у них было только 30 платьев, поэтому каждое свадебное воскресенье были заняты все. А в 1994 году они основали собственное производство – пошив свадебных платьев.

Так, успех бренда рос. Впоследствии дизайнер вышла на международный рынок, открыла авторский салон во Львове и Париже, проводила международные профильные выставки, показы и получала награды. Со временем компания начала развиваться как семейный бизнес с участием всех членов семьи. На сегодня дочь Оксаны Екатерина является официальным лицом компании Oksana Mukha.

Из каких материалов делают свадебные платья? По словам Оксаны, в создании платьев она использует материалы мировых производителей высочайшего качества, в частности кружева Сhantilly, жаккард, атлас, натуральный шелк, шифон, оригинальные кристаллы Swarovski.

На сегодня Оксана Муха – всемирно известный дизайнер свадебных и вечерних платьев, обладательница десятков национальных и международных премий в индустрии моды, почетная участница Ukrainian Fashion Week, а также хедлайнер бренда Oksana Mukha.