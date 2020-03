Все началось после Майдана: как возникла идея создать "Кураж Базар" и какая там конституция

Алена Гудкова – основательница и идеолог благотворительной барахолки "Кураж Базар". Команда провела уже около 40 фестивалей барахолок и преодолела рубеж в 10 миллионов гривен, перечисленных на благотворительность.

Как все начиналось и почему именно такое название

Алена Гудкова рассказала изданию "Сегодня.LifeStyle", что они решили создать "Кураж Базар", потому что в Киеве на тот момент не было классных управляемых барахолок.

"В детстве моя бабушка возила меня на Сенной рынок. Там мы продавали разные ненужные вещи. Эта атмосфера продавцов утром, их кофе с коньяком, кто что кого купит и т.д. – для меня это всегда было очень интересно", – признается основательница "Кураж Базара" .

Она добавила, что приняла решение заниматься благотворительностью, когда началась война и когда избили студентов на Майдане.

Я никак не могла успокоиться и не могла в это поверить. У меня тогда появилось огромное желание отдавать. Я вообще видела себя волонтером. Но мне сказали, что волонтерство – это не мое. И если у меня есть такая серьезная амбиция заняться благотворительностью, то лучше сделать что-нибудь более масштабное, чем просто "нарезать бутерброды". Вот так и родилась идея создания барахолки,

– сказала Алена.

Сначала эти благотворительные барахолки назывались The New Old.



"Кураж Базар"

Конституция "Кураж Базара", которую команде нельзя нарушать

По словам основательницы "Кураж Базара", их конституция – это закрытый документ, в котором есть определенное количество правил, которые команде нельзя нарушать.

"У нас выплачивается премия по результатам KPI – насколько каждый человек справился со своими задачами. Даже если все было выполнено качественно, но была нарушена конституция, то бонусы не полагаются", – рассказала Алена.

В конституции компании написано, что они не работают с "мудаками" – людьми, которые вызывают сомнения в своей порядочности, "аккуратности", твердости мысли. Для Алены Гудковой энергия человека гораздо важнее его навыков: если он умный, то опыт приобретет очень быстро.

Женщина рассказала, что сначала было сложно развивать это дело. Потому что приходилось объяснять, почему они открыто поддерживают ЛГБТ-сообщество (они были первым фестивалем, который поддержал Марш равенства, и пригласили всех на afterparty – "Семья 24").

Об экологии в "Кураж Базаре". "Мы также придерживаемся трендов: убрали пластиковые пакеты с барахолки еще в прошлом году, запретили продавать мех, у нас нет пластиковых трубочек на фуд-корте", – сказала основательница.

Сколько готовится один фестиваль? Команда начинает обсуждать все за пару месяцев до события. А активно готовит уже за три недели. Они заканчивают предыдущий фестиваль и практически сразу берутся за новый.

Как набирали людей в команду? По словам Алены Гудковой, команда имеет свободный график и можно работать из дома. "Но этим редко кто пользуется, потому что у нас очень классный командный дух. У нас есть дни, когда мы не работаем, а смотрим, например, кино об ивент-менеджменте, едим", – призналась женщина.

"Я не подбирала людей по возрасту. У нас самой молодой девушке 20 лет, самой старшей – 54. Я выбираю исключительно по ценностям. Я учу и "выращиваю" уже тех, у кого есть хорошее интеллектуальное и ментальное развитие, которые не будут обижаться на меня, если я буду делать замечания. В этом году появилось новое правило: если услышу сплетни за спиной – уволю, даже если это будет очень крутой человек", – уверяет Гудкова.