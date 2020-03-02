Все началось с идеи и небольшого стартового капитала: история успеха дизайнера Юлии Рудницкой

Перед тем как открыть собственную линию одежды, Юлия Рудницкая долго училась, а потом работала для брендов Андре Тана и Анны Седоковой. Но только после декрета она решила создать бренд. А все началось с идеи, создания небольшой коллекции, четкого плана и совсем небольшого стартового капитала.

Как победить в конкуренции даже с наиболее раскрученными звездами, которые сейчас запускают свои бренды – рассказала основательница бренда RUD_brand в интервью изданию "Сегодня. LifeStyle".

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Путь дизайнера начинался в команде Седоковой

"Я увидела пост в инстаграме Седоковой о том, что она ищет дизайнера и запускает свою марку одежды. Я решила рискнуть и попробовать: отправила ей пару эскизов. Через несколько дней она ответила, что ей понравились мои идеи, дала мне еще одну задачу, затем уже в одном из киевских кафе мы встретились, поговорили и наметили дальнейший план работы", – рассказала Юлия.

Она рассказала, что практически вся работа велась онлайн, ведь тогда Анна жила на две страны (певица тогда жила в США). Поэтому все было заточено под американскую стилистику, которая в то время была популярной: вещи оверсайз, неоновые цвета, спортивный шик были в новинку.

Как появилась идея открыть собственный бизнес

Юлия Рудницкая окончила сотрудничество с Седоковой из-за декрета. Это в большей степени и стало отправной точкой для начала собственного бизнеса.



Дизайнер Юлия Рудницкая / Фото "Сегодня"

"Прошло два месяца после родов и я поняла, что не могу без движения, мне нужны мои ткани, выкройки. Мой муж и бабушки с дедушками помогли. Тогда я решила вернуться в модный бизнес и рискнула, создав небольшую коллекцию. У моих друзей была лавочка в одном из торговых центров, вот я и отдала вещи им на реализацию. Параллельно запустила и страницу в инстаграме", – рассказала дизайнер.

Сколько средств Юлия вложила в запуск бренда?

По словам Юлии Рудницкой, 500 евро – это были все ее личные сбережения. Половину потратила на ткани, а половину на само изготовление, в результате она отшила около 10 вещей в нескольких размерах.

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Сколько сейчас человек в вашей команде?

"Пять человек, на аутсорс я работаю с двумя небольшими производствами, которые шьют нам уже партии. Они присылают мне и образцы, мы вносим коррективы и тогда уже тиражируем. У нас также есть вязальный цех. В дальнейшем, кстати, планирую перейти на изготовление сумок", – поделилась дизайнер.

Какие ткани выбирает дизайнер

Юлия рассказала, что пытается заказывать материалы, отвечающие мировым стандартам, – из Италии, Турции, Германии. С украинскими тканями сложнее, мол, их производят больше хозяйственного назначения.

"Зарубежные ткани – одна из причин, почему дизайнерская одежда дорогая. Хорошая вещь должна быть качественной, и она просто не может стоить дешево. Возьмем, например, нити. Можно купить немецкие, дорогие, а можно дешевые – китайские, и это очень повлияет на конечный продукт и его стоимость", – сказала Юлия.

Что выбирают клиенты

По словам дизайнера, украинские девушки делятся на два типа: есть те, кто не следит за модой, им важен комфорт, чтобы было тепло и долго носилось, а есть и девушки, которые пытаются следовать трендам.

"В Украине тоже пока не все воспринимают идеи скандинавского стиля и тренд на минимализм, хотя положительное учебное влияние блогеров, конечно же, чувствуется. Пока покупательнице не объяснишь, как это носить, где обыграть, как застегнуть, как зацепить – они даже не возьмут примерить, все хотят привычную форму", – добавила дизайнер.

Какие характерные особенности бренда RUD_brand? У бренда Юлии Рудницкой понятные и лаконичные формы, сдержанные цвета, но с определенными фишками: складками, защипами, манжетами и тому подобное.

На что лучше бросать силы – оффлайн продажу или раскручивание бренда через соцсети? "Я начала свой путь одновременно с продвижением и там и там. И сейчас прибыль поступает 50 на 50 от этих направлений. По моему опыту, даже в эпоху диджитализации не нужно забывать об оффлайне. Человеку важно всегда прийти, потрогать, понять, что за ткань, померить, по фото же всех нюансов не понять", – сказала Юлия.

Кроме того, в инстаграме у девушек, демонстрирующих модель одежды, могжет быть совершенно другая фигура, чем у покупательницы.

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Поэтому все должно идти параллельно. "Я заказываю рекламу в инстаграм, но и "сарафанное радио" никто не отменял. Лояльный клиент скажет своей подруге, и так слух пойдет дальше. Поэтому я стараюсь с каждым общаться, уделять время", – добавила дизайнер.

Заметим, что бренд RUD_brand, как и большинство мировых брендов, пытается следовать экологичности. Они закупили специальные биоразлагаемые пакеты и всегда работают только с экокожей.

Как дизайнер успевает развивать бизнес и воспитывать сына

"Мой муж работает дома и может уделять время ребенку. Помогает и то, что когда я настроила процесс работы, то могу один рабочий день и пропустить. Я учусь разграничивать сферы своей жизни, и когда прихожу домой, не заниматься работой, хотя и не всегда так бывает", – рассказала Юлия.

И добавила, что дома ждет улыбающийся сын и все рабочие проблемы как-то забываются. "Большинство психологов утверждают, что очень важно жить сегодняшним днем, не заглядывая в будущее, и в прошлом особо не копаться – вот и я стараюсь следовать этим советам", – подытожила дизайнер.