Волнение на первом свидании может привести к определенным неуклюжим моментам, которые заставят вас краснеть. Но любой может допустить ошибку на первом знакомстве, поэтому всегда можно все исправить и получить второй шанс.

Люди не скрывают неудобных ситуаций на первых свиданиях. Так, кто-то "захрюкал", смеясь, другой – упал со стула, третий – случайным комментарием оскорбил человека, и таких примеров есть множество, пишет Yourtango.

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Но стоит быть честным с собой. В такую ​​ситуацию может попасть любой человек. Поэтому, можно это исправить. Как получить второй шанс на свидание – читайте в материале.

Как получить второй шанс после ужасного первого свидания

Просто отпустите это

Да, вы могли испортить первое свидание. Но нет идеального человека и нормально сделать ошибку. В то же время беспокойство о том, что вы не можете это изменить или исправить, будет вызывать у вас только больший стресс.

Лучше просто принять то, что произошло, признать, что вы – несовершенны, и двигаться дальше. Ваш партнер по свиданию, если это воспитанный человек, не увидит в этом ничего страшного и даст вам второй шанс.

Смейтесь

Вы должны признать, что есть несколько хороших историй о неприятностях на первом свидании. К тому же, какая-то забавная история с вашего знакомства – может стать вашей речью на свадьбе (если вы таки будете вместе).

Посмейтесь с неуклюжести партнера, но постарайтесь не обидеть этим / Фото Bodo

Даже момент смущения может помочь вам увидеть уязвимого человека, в которого вы влюбитесь. Поэтому, просто посмейтесь с этой ситуации в данный момент или уже после свидания.

Примите ваши недостатки

Примите себя и перефразируйте случившееся, в что-то положительное. Ведь в отношениях все ценят людей, которые не являются совершенными. Наверное, вы бы хотели влюбиться в того, кто видит вас такими, какие вы есть.

И такая высокая степень самопринятия поможет вам получить того партнера, который не будет осуждать, будет принимать вас и сочувствовать.

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Попробуйте "переиграть" ситуацию

Если вы хотите получить второй шанс, то попросите это. Не надо сразу бежать со свидания и следующие несколько недель прятаться дома из-за неудачного свидания.

Знакомства могут быть сложными. Если вы хотите пережить это, вы должны стоять на своем с мужеством. Не бойтесь еще раз пригласить человека на свидание.

Помните, что вы человек, как и все остальные. Плохое первое свидание может стать не только источником унижения, а моментом юмора или созданием дружественных отношений между двумя людьми. Это только ваш очередной опыт. А возможно, ваша неуклюжесть на первом свидании еще больше привлечет вторую половинку.