Вы должны это видеть: папа делает оригинальные и смешные фото с маленькими дочерьми

Шолом Бер Соломон – наверное, самый позитивный отец в социальных сетях. Его забавные фото с двумя очаровательными дочками обожают все, и даже у вас они точно вызовут восторг.

Многие из вас уже знакомы с этим мужчиной, ведь он уже популярен из-за своих забавных фото со старшей дочерью.

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Как видно из его инстаграм-страницы, еще до рождения первой дочери Зои он был веселым и зажигательным парнем и любил делать смешные фото. А с появлением детей дал волю своему хобби, став вместе с дочерьми любимцами всего интернета.

Бородатый брутальный мужчина не боится показаться смешным и очень любит своих дочерей. Шолом придумывает интересные истории для оригинальных фотографий и даже специально покупает костюмы для фотосессий.

10 месяцев назад в Шолома и его жены Карлы родилась вторая дочь – Оливия. Конечно же, веселый папа не смог пройти мимо такого события и уже публикует забавные фото с маленькой девочкой в своем инстаграме.

Смотрите фото веселого папы с его дочерьми

Видно, что в дочерей такого отца однозначно будут самые крутые в мире детские фотоальбомы.