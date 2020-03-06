Вы нашли своего человека: 8 признаков идеальной пары
Большинство пар в начале отношений сомневаются, нашли ли они своего человека, чтобы прожить с ним много лет в любви и согласии. Конечно, может случиться что угодно, но существует несколько явных признаков, которые помогут понять, что это точно твой человек.
Отношения – это всегда тяжелый труд, в том числе и готовность идти на компромиссы, умение мириться с недостатками человека и учитывать планы и приоритеты другого человека, а не только свои.
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Иногда отношения складываются очень легко, потому что вам комфортно с любимым человеком и вы видите с ним свое будущее. Издание Cosmopolitan
опубликовало признаки таких идеальных пар.
Признаки идеальных отношений
- Вы ни о чем не беспокоитесь
В отношениях с правильным человеком вы чувствуете себя уверенно и счастливо. Вы не бегаете вокруг своего избранника и не волнуетесь, что он/она может предать. В общем, в ваших отношениях комфорт и спокойствие.
- Вы не спешите
Это означает, что вы не задаетесь бесконечными вопросами, когда встретитесь в следующий раз, не думаете, когда уместно позвонить или написать. Все происходит между вами как бы само собой.
- У вас общие мысли и цели
У вас общие взгляды на большинство важных вопросов (работа, религия, политика и тому подобное) и придерживаетесь одного мнения или хотя бы не противоречите партнеру. То же касается замужества и рождения детей в вашем настоящем или будущем браке.
Общие взгляды на жизнь / Фото Cosmopolitan
- Он/она соответствует вашим стандартам
Полезно составить список качеств или черт характера, которые хочется видеть в избраннике. И таким образом проверить, есть ли они у вас самих. Это работает лучше, чем вы думаете, ведь хорошее притягивает хорошее.
- Он/она отвечает на сообщения
Если человек постоянно забывает отвечать на СМС-сообщения или звонки, вы не знаете, что думать и поступить чтобы он не подумал, что вы сходите по нему/ей с ума. Если он/она хочет написать, то сделает это. В правильных отношениях такого вопроса вообще не возникает.
К тому же, очень хороший знак, если он/она звонит – значит хочет услышать ваш голос.
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- С ним/ней можно быть собой
Вы не должны прилагать усилия, чтобы выглядеть лучше в глазах партнера. Если вы можете не скрывать свои негативные качества и быть собой, особенно если ему/ей даже нравятся твои мелкие промахи, то это же замечательно для вас обоих. И это точно свидетельствует от том, что вы нашли своего человека.
- Вы полностью доверяете друг другу
Бывают моменты, когда больше всего на свете вам хочется посмотреть, с кем он/она постоянно переписывается. Да, это неприятное ощущение, но если у вас все хорошо, то такой ситуации вообще никогда не будет. Скорее всего, вы даже будете знать пароль друг друга.
- Вы не ссоритесь из-за всего подряд
В здоровых отношениях у вас есть время подумать и решить, так ли важна та или иная мелочь, чтобы делать из нее скандал. Хорошо, если вы думаете не только о своих, но и о его чувствах, можете отложить "разбор полетов" на потом. А если спор и происходит, то аргументированный и конструктивный, без повышенных тонов.