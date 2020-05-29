Как выявить пищевые расстройства у ребенка на карантине: советы психолога

Постоянное пребывание дома во время карантина изменило нашу жизнь и питание. Так, люди все чаще начали неосознанно подходить к холодильнику или кое-кто даже набрал лишний вес. Но что делать родителям, которые видят, что их ребенок ест слишком много или наоборот – съедает одно яблоко или банан в день и отказывается от другой пищи?

Детский психолог Елена Шамрай рассказала, что во время самоизоляции дома можно много узнать про пищевое поведение малышей и изменить их пищевые привычки, пишет Освитория.

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"Раньше школьник мог тайком покупать себе пирожные в неограниченном количестве, что удивит родителей на карантине. А может, наоборот – ребенок делал вид, что питается, а в школе весь обед отдавал друзьям. Такие хитрости сейчас становятся очевидными", – говорит психолог.

Какие пищевые проблемы у детей можно заметить? В частности, заедание стрессов, ведь на карантине скучно и тревожно всем. Поэтому, детская рука может тянуться за сладостями. Родителям не стоит думать, что речь идет о слабой воле или недостатке дисциплины, также не нужно стыдить или следить за ребенком.

Также желательно как можно раньше заметить, что ваш ребенок хочет похудеть и как он это делает, чтобы его питание не привело к анорексии.



Следите, как питается ваш ребенок / Фото 4mama

Как отличить желание похудеть от болезни? Отметим, что на первой стадии болезни внешних признаков нет: есть лишь неприятие своего тела, идеи о необходимости похудеть и поиск "идеальной диеты".

"Кроме этого, девушка может еще не иметь болезни, но сидеть на жестких диетах, которые противопоказаны для детского возраста. Это значительно повышает риск, ведь каждая седьмая из таких девушек доводит себя до анорексии", – подтверждает Елена Шамрай.

Что могут сделать родители

Если ребенок не может остановиться или отказать себе в чем-то вкусненьком, то в таком случае всей семье стоит временно уступить своим интересам и перейти на фрукты, орехи или фитнес-батончики. "Тем более странно требовать ограничений от сына или дочки, если вы заказываете пиццу", – добавляет Елена Шамрай.

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Научите ребенка записывать в течение суток ситуации, которые побуждают "заедать стресс". Надо описывать, что происходило, какие чувства возникли, что могло бы отвлечь и избежать переедания.

"В конце каждой недели стоит проанализировать записанное. И не путайте с дневником калорийности – подсчет, сколько малышка съела на этом этапе может лишь усилить у нее стресс. Важно, чтобы ребенка не контролировали, а его самого заинтересовало такое исследование своих пищевых привычек", – говорит психолог.



Родители должны обращать внимание на питание ребенка / Фото Playbuzz

Родители на самоизоляции имеют шанс заметить реальное пищевое поведение детей. Если есть подозрения относительно развития анорексии, то стоит сразу обратиться к психотерапевтам и диетологам. Потому что иногда болезнь может быстро прогрессировать.

Что можно сделать до консультации со специалистом? Очень важно хотя бы попытаться объяснить ребенку, что у него нет проблем с лишним весом или он не столь серьезен. Но давить нельзя, иначе эффект будет обратный.