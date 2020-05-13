Вызов сладостям: интересный эксперимент, где родители испытывают терпение детей - милые видео

Родители решили испытать терпение детей перед сладостями. Новый социальный эксперимент Fruit Snack Challenge, который заполонил соцсети, требует, чтобы малышня осталась наедине с конфетами или другими любимыми сладостями, и смогла устоять перед соблазном съесть их.

На самом деле, как выяснили журналисты 24 канала, эта тенденция использовалась еще в 1970-х годах (более известная как зефирный тест), однако лишь сейчас стала такой популярной. Вероятно, потому что родители начали на карантине снимать видео и публиковать их в социальных сетях – ТікТок и инстаграме.

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Суть социального эксперимента заключается в том, чтобы проверить выдержку детей. Родители оставляют перед своей малышней ее любимые сладости или фрукты и говорят, что выйдут на несколько минут из комнаты. Взрослые просят ребенка не есть сладкое, пока они не вернутся обратно.

Не смотря на то, что порой действительно трудно устоять перед искушением съесть вкусненькое, родители публикуют видео, что их дети действительно ждут, не касаясь сладостей.

Ниже несколько милых видеопримеров, которые показывают, как дети легко проходят вызов и доказывают, что имеют терпение.

Видео с челенджем, где родители испытывают терпение детей:

Но, конечно, таки не все дети могут дождаться и удержать желание съесть любимые сладости.

Что известно о зефирном тесте?

Ученые считают, что главный фактор, который влияет на успешность – это способность откладывать удовольствие.



Это открытие сделали специалисты Стэнфордского университета уже много лет назад. Тогда детям 4-6 лет давали зефир и говорили, что они его могут съесть, но если воздержатся и подождут, то получат за свое терпение еще одну зефирку. Больше – читайте здесь.



Так, те, кто сумел выждать, как выяснили исследователи впоследствии, стали более успешными подростками, а во взрослой жизни сделали лучшую карьеру и достигли лучшего материального положения, чем остальные.