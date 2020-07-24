Еще четыре года назад четверо друзей решили начать собственное дело и открыли мастерскую авторских товаров WoodPresent. Сначала занимались изделиями из дерева, а позже стали использовать также стекло, металл и кожу. Историю успеха четырех друзей – читайте в материале.

Менеджер проекта Наталья Боярская рассказала историю успеха WoodPresent и дала советы по открытию собственного бизнеса, пишет издание EVO.Business.

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С чего все начиналось

С самого начала в WoodPresent решили продавать не просто товары ручной работы, а именно подарки. Чтобы все люди смогли купить это для своих близких.

"Купить кошелек себе и на подарок лучшей подруге – это разные вещи. Ведь гораздо интереснее набить на нем красивую символическую фразу или изображение, и по деньгам это получится почти то же самое", – говорит Наталья.

По ее словам, создание мастерской не было спонтанной идеей. Друзья благодаря общему увлечению – скаутингу – развили в себе любовь к изделиям из натуральных материалов.

Однако опыта в бизнесе не было ни у кого, был только страх, но основатели WoodPresent верили в то, что делали. Начинали они с товаров из дерева, позже добавили изделия из кожи, в том числе блокноты, ключницы, кошельки, а еще позже – из стекла и металла. Сейчас у бренда WoodPresent больше тысячи товаров.

Где они продают товары

Владельцы сначала начали продажи на площадке авторских товаров Crafta.ua. Это позволило сэкономить на создании собственного сайта и протестировать бизнес на аудитории.

Уже сейчас WoodPresent продает на нескольких площадках, в частности они имеют персональные заказы через Crafta.ua и Etsy, а также через Rozetka и Amazon. Недавно запустили и страницы с товарами в соцсетях.

"На Rozetka нет персонализации, оттуда приходят быстрые заказы. Но это не наш основной профиль, поэтому Crаfta.ua подходит идеально: аудитория, ориентированная на авторские товары, удобный кабинет продавца, понятная статистика, услуга продвижения", – говорит Боярская.

В среднем в день WoodPresent имеет около 20 – 30 заказов из Украины и значительно больше из-за границы. И количество заказов растет каждый месяц, так как когда-то они начинали с пяти товаров в день.

Также ранее основатели участвовали в различных выставках, ярмарках, но свели все к одной в год, потому что это было не очень эффективно.

На праздники спрос растет, поэтому готовятся заранее

Сезон продаж начинается с Черной пятницы и длится до конца новогодних праздников. WoodPresent начинает готовиться еще в ноябре, а закупки материалов проводят вообще в июле.

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Наталья Боярская уверяет, что важно быть честным с клиентами относительно сроков выполнения заказов: "Если 25 декабря поступит запрос на поставку 500 единиц товара на послезавтра, мы, конечно, не сможем его выполнить. Но предложим свой срок".

Кроме того WoodPresent открыли свой офлайн-шоурум. Там можно ознакомиться с ассортиментом мастерской и приобрести подарок. Однако в шоу-руме продают товары без персональной гравировки, со стандартными дизайнами.

Процесс создания идеи и товара

Менеджер проекта говорит, что каждый их бизнес заточен на персонализацию, в нем сложно настроить процессы.

На разработку и тестирование нового товара тратят от нескольких недель до полугода. Большинство идей успешно проходят тестирование и остаются в ассортименте. Но иногда от некоторых товаров отказываются.

"Клиенты часто подсказывают, как усовершенствовать продукты, что изменить в дизайне. Например, добавить еще один карман в кошелек и изготавливать блокноты с дизайном, как в гостевых книгах и т. д.", – рассказывает Наталья.

В WoodPresent признаются, что их подарки путешествуют по всему миру и удивляют своих владельцев. В частности, там есть подарки на свадьбу, юбилей, Новый год, Рождество, день рождения, день матери или отца.

Также у них есть фотоальбомы, разделочные доски, светильники и настенные часы, которые создают особую атмосферу в доме.