Как правильно воспитывать детей: 5 важных вещей, которые должны знать все родители

Воспитание детей – трудное дело, поэтому некоторые родители часто опираются на опыт своих родных и близких. Однако, это не всегда идет на пользу малышей, ведь современные дети – это новое поколение.

Поэтому психотерапевт Филипп Перри объяснил, как правильно развивать и воспитывать ребенка, передает издание BBC.

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Мы отобрали для взрослых пять интересных советов от эксперта Перри в его новой "Книге, которую вы хотели прочитать своим родителям".

Отметьте границы

Определить границы для своих детей всегда сложно, ведь вы любите своего ребенка и хотите дать ему все самое лучшее, не ограничивая ни в чем. Но даже если вы считаете себя максимально внимательными и лояльными родителями, необходимых границ все равно не избежать.

Как это можно сделать? К примеру, можно ответить ребенку так: "Я знаю, что ты хочешь проехаться на автобусе по ночному городу, но я пока не готова позволить тебе сделать это". И избегайте реакции типа: "нет, тебе всего 13 лет, ты еще мал".

Плохое настроение – это нормально

Родители всегда хотят, чтобы их дети были, веселыми, счастливыми и в хорошем настроении. Поэтому когда они в плохом настроении, это терзает сердце каждой маме или папе.

Однако, важно позволять им находиться в любом настроении, потому что родители должны принимать своих малышей разными. Тогда такие чувства не будут вызывать у них негативного отношения к самим себе.

Родители – пример для ребенка

Помните, что каждый папа или мама – это зеркало для своего ребенка. Ведь малыши "впитывают" ваши модели поведения и реакции.

Поэтому будьте с ними мягче. Ведь если он постоянно слышит от вас что-то вроде: "только посмотри на свою грязную одежду", единственное, что он воспринимает, – это ваше разъяренное лицо. Поэтому прежде, чем ругать ребенка, успокойтесь и улыбнитесь. Ребенок должен чувствовать, что вы его любите.

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Поведение – это общение

Если ребенок плохо себя ведет, то это может быть признаком того, что он пытается вам что-то сообщить и делает это так, как умеет. Поэтому читайте между строк – ищите причину такого поведения, помогите ему высказать все, что он чувствует.

Родители должны помочь детям распознавать и формулировать свои чувства, даже если взрослые сами в такой ситуации реагировали бы иначе. Все разные.

Ребенок – это не проект

Психотерапевт Филипп Перри отмечает: "Ваш ребенок – это не работа, которую надо выполнить, и не проект, который нужно постоянно совершенствовать. Ваш ребенок – это человек, с которым нужно строить отношения.