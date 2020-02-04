Заинтересованность ребенком динозаврами может быть признаком гениальности: исследование

Практически каждый ребенок в мире определенный период детства увлекается динозаврами. Иногда случается, что двухлетний малыш произносит слово "тиранозавр" раньше, чем "спасибо". Чаще всего интерес проявляется в возрасте шести или семи лет, когда дети только начинают анализировать внешний вид и поведение динозавров.

Если ваш ребенок обожает динозавров, то это может быть свидетельством того, что он очень умный. И если ребенок одержим ими и может назвать виды этих животных – это может быть даже признаком гениальности, передает издание Mirror.

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Результаты исследования Университета Индианы и Университета Висконсина обнаружили, что дети, которые имеют активный интерес к динозаврам, могут иметь более высокий уровень интеллекта.

Такие навязчивые интересы детей формируют у них ряд преимуществ. В частности, усиленную настойчивость, улучшенное внимание и повышение навыков сложного мышления.



Ребенок играет с динозавром / Фото Unsplash

Ведь обычно интересы ребенка быстро угасают. Лишь 20% детей сохраняют свои увлечения до школьного возраста.

Почему дети увлекаются динозаврами?

Наиболее вероятным объяснением детской любви к динозаврам является то, что эти гигантские хищные рептилии вымерли более несколько миллионов лет назад, а следовательно, не представляют угрозы. С ними можно вступать в "контакт" без всякого для себя вреда. Так что повышенный интерес к динозаврам играет своего рода психотерапевтическую роль: существуют чудовища, которых можно не бояться.

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Еще одной причиной может быть то, как малышей поражают скелеты динозавров. Взрослым иногда трудно представить, как эти гигантские чудовища могли жить на земле, а вот дети охотно фантазируют, оживляя динозавров в своем воображении.