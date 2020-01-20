Зайчики и котики: пары, которые называют друг друга ласковыми именами, счастливее

Достаточно часто влюбленные используют в отношениях ласковые имена – называют свою вторую половинку "зайчиком", "котиком", "рыбкой" и другими животными. Такие ласковые обращения в паре делают партнеров счастливее.

Согласно опросу, пары, которые называют друг друга именами животных, на самом деле счастливее в своих отношениях, чем те, кто этого не делает.

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Выяснилось, что 87% американцев используют ласковые прозвища в своих отношениях, и такие пары на 16% чаще были довольны отношениями.

Исследователи проанализировали данные почти 100 тысяч человек и обнаружили, что 76% людей, которые сказали, что очень довольны своими отношениями, использовали имена домашних животных для своих любимых.

По словам экспертов, такие прозвища являются частью "внутреннего мира", созданного между двумя людьми и который принадлежит только им. Это что-то вроде тайного языка любви. Вот почему, когда посторонние люди слышат эти слова, они, как правило, чувствуют себя некомфортно. Все потому, что они не знают важного значения этих слов для влюбленных.

К тому же, психологи утверждают, что, когда мы даем друг другу прозвища, это признак не просто ласки и близости – это также знак игривости и радости.