В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен обеспечить равные возможности матери и отца в уходе за ребенком. В частности, он расширяет возможности мужчин, которые хотят совместить профессиональную деятельность с воспитанием детей, и предлагает ввести для них отпуск при рождении ребенка.

Законопроект поможет создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине, говорится на сайте ОП. Интересно Ученые выяснили, что влияет на одиночество в браке: интересные результаты Проект закона предлагает закрепить на законодательном уровне такие права мужчин: на предоставление сокращенного рабочего времени для родителей , воспитывающих детей без матери (или в случае длительного пребывания матери на лечении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;



, воспитывающих детей без матери (или в случае длительного пребывания матери на лечении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью; на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;



дней при рождении ребенка; равные права отца и матери на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Почему инициировали такой законопроект? Он является первым шагом Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного "Партнерства Биарриц" по введению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни.