В ВР зарегистрировали законопроект о равных возможностях родителей по уходу за ребенком
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который должен обеспечить равные возможности матери и отца в уходе за ребенком. В частности, он расширяет возможности мужчин, которые хотят совместить профессиональную деятельность с воспитанием детей, и предлагает ввести для них отпуск при рождении ребенка.
Законопроект поможет создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине, говорится на сайте ОП.
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Проект закона предлагает закрепить на законодательном уровне такие права мужчин:
- на предоставление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери (или в случае длительного пребывания матери на лечении), а также имеющих детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью;
- на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;
- равные права отца и матери на декретный отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.