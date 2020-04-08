Замечательная семейная традиция: как сделать с детьми пасхальное дерево

Создание и украшение пасхального дерева – это замечательная традиция к Пасхе. И работа над этим не представляет большой сложности даже для детей.

Для начала сделайте с детьми паскальные яйцы – раскрасьте их для пасхального дерева.

Интересно! Выходные на Пасху 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Отметим, что пасхальные деревья – это не новое явление. Немцы веками украшали обычные деревья крашеными яйцами, чтобы ярко встретить весенний сезон. Однако его можно сделать дома, не выходя на улицу.

Самый простой способ – наполнить цветочный горшок камешками, песком или землей и посадить в нем свое дерево: живые ветви с молодыми листочками или, например, искусственные, украшенные тканевыми или бумажными цветами, бусами, лентами и декоративными фигурками.



Пасхальные деревья / Фото Mothersblog

Как украсить пасхальное дерево? Раскрашенными вручную или купленными цветными яйцами, игрушками или фигурками с тематикой кролика, настоящими или искусственными цветами.

Как ваши дети могут помочь

Когда вы привлекаете своих детей, создание дерева и писанок может стать веселой семейной традицией. Вот несколько способов, как могут помочь ваши малыши.

Выберите дерево на улице. Попросите, чтобы дети выбрали необходимое дерево во дворе со многими ветвями и невысокое, чтобы детвора доставала до него.



Пасхальное дерево на улице / Фото Caritas

Или вы можете устроить свое пасхальное дерево в горшке или вазе (как описано выше). Пусть ваши дети раскрасят вазон или даже ветви яркими красками, наклейками, блестками или другими предметами искусства.

Покрасьте писанки, как это принято к Пасхе. Делайте это всей семьей с детьми. Также можно сделать домашние украшения (как на елку, но с весенней тематикой). А затем украсьте с детьми дерево всем, чем хотите, в том числе и пустыми раскрашенными яйцами.