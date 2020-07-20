Компания Zamota Trade FZC помогает предпринимателям наладить продажу своих товаров в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Основатель компании Дмитрий Рюмин с женой вел бизнес в Украине, а потом переехал в ОАЭ, где начал зарабатывать еще больше.

Интересно, что Zamota Trade FZC берет на себя растаможку груза, хранение, а также упаковку и доставку посылок покупателям. Следовательно, Дмитрий Рюмин рассказал изданию MC.today, как начать бизнес в Эмиратах новому предпринимателю, как найти подход к местным жителям и какие товары там никогда не купят.

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Почему компания променяла Киев на Эмираты

По словам Дмитрия, первое свое дело они начали в 2013 году. Тогда он с женой Юлией приехал в Киев и начал продавать на площади сувениры: номерные знаки со знаком Евросоюза и игру Дартс с портретами политиков. В то время пара зарабатывала не меньше 1 тысячи гривен в день. Однако впоследствии подошла полиция и сообщила, что торговлю вести нельзя.

Уже в 2014 году у Дмитрия после оплаты квартиры, покупки еды и других основных расходов оставалось около 500 гривен свободных денег. Поэтому супруги решили сравнить показатели в разных странах. Случайно вышли на Эмираты, и выяснили, что у местных остается в среднем 500 дирхам (130 долларов на тот момент) свободных денег.



Дмитрий и Юлия в Эмиратах / Фото с фейсбук-страницы Юлии

Поэтому они провели собственное исследование и подсчитали, что житель СНГ за раз покупает в интернете примерно на 40 долларов, в странах ОАЭ, Омане, Бахрейне, Иордании, Катаре, Саудовской Аравии средний чек стартует от 200 долларов. Поэтому семья решили переехать в ОАЭ и открыть там свою компанию.

Собственный бизнес по продаже колбасы

Для старта Дмитрий и Юлия имели 48 тысяч долларов. Там пара арендовала квартиру за 15 тысяч долларов, а компанию открыла за 8 тысяч долларов. Также потратили около 15 тысяч на страховку и документы, а остальное вложили в бизнес.

Пара долго разбиралась в местных законах, поэтому оформление компании заняло полгода. И поскольку изначально они не владели ни английским, ни арабским, они решили открыть интернет-магазин для русскоязычных иммигрантов.

Что продавали? Юлия и Дмитрий продавали полуфабрикаты, различные консервы и колбасу. "Я доставлял по 10-15 посылок с 9:00 до 22:00. Жена пару раз ездила в Украину и покупала колбасу прямо с завода, а потом садилась на самолет и привозила ее в ОАЭ. Один чемодан весил 25 килограммов", – рассказал Дмитрий.

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Параллельно супруги запустили видеоблог о бизнесе в Эмиратах. Интересно, что один их поклонник вдохновился примером пары и начал продавать арабам китайские товары: кепки, очки и другие аксессуары. Впоследствии он переехал в Дубай и за месяц купил машину.

После этого Дмитрий и Юлия решили продавать кроссовки и футболки. Их себестоимость была примерно 35 долларов, но комплекты пара продавала в три раза дороже. Бизнес начал расти: прибыль увеличилась в 10 раз.

Создание компании Zamota Trade FZC

Впоследствии Дмитрий с женой придумали план: некий предприниматель завозит товары в Эмираты, а они помогают легально растаможить их, предоставляют место на своем складе и сами занимаются упаковкой и доставкой посылок. То есть предоставляют интернет-услуги торговцам, как делает "Новая Почта" в Украине.

"Так предпринимателям не нужно открывать компанию в Эмиратах, искать здесь сотрудников и снимать офис. Можно легально вести бизнес с минимальными вложениями и быстро выйти на большие обороты. Цены здесь намного выше, чем в Украине, а налоги, наоборот, ниже", – добавил Дмитрий.



Дмитрий помогает с поставкой товаров в ОАЭ / Фото MC.Today

Как начать бизнес в Эмиратах с помощью компании Zamota Trade FZC

Сколько стоят услуги компании? Одно палето-место площадью в один квадратный метр и высотой в два метра будет стоить 250 долларов в месяц. Обрабатывать заказы, оформлять посылки и отвечать на все вопросы предпринимателей будет личный менеджер. На складе можно хранить электровелосипеды, надувные бассейны и даже холодильники.

Одна упаковка обойдется в 1,1 доллара, а доставка посылки до 5 килограммов в любой город ОАЭ – 5,4 долларов. Если клиент отказался от товара, компания вернет его на склад за 0,55 доллара. Через 5 – 7 рабочих дней курьерская компания перечисляет деньги за проданные вещи.

Какие товары популярны, а какие под запретом в ОАЭ

Как и в Украине, люди в Эмиратах ищут спортивные товары, декор для дома, аксессуары для авто и телефонов. Местные женщины заботятся о красоте и любят корейскую косметику.

Недавно у нас хорошо продавались маски-пленки от черных точек на лице: мы покупали их за 1,36 доллара за штуку, а продавали по 35,12 долларов. За день у нас покупали как минимум 80 штук,

– признается Дмитрий.

Но стоит помнить, что в ОАЭ шариат (свод моральных законов мусульман). Поэтому здесь нет смысла продавать любые товары, у которых есть сексуальный подтекст. Никто не купит открытые купальники, одежду без рукавов или с глубокими вырезами. А в рекламе нельзя показывать части женского тела: руки, колени, плечи.