В современном мире довольно часто можно встретить пару, в которой жена зарабатывает больше своего мужа. Но иногда это может создавать напряжение в отношениях. Поэтому, чтобы сохранить брак, стоит придерживаться нескольких важных советов.

Исследователи уверяют, что мужчины испытывают стресс, если зарабатывают меньше своих жен. Поэтому справиться с такой напряженной ситуацией помогут семь советов от экспертов издания HuffPost.

Интересно Семья из США создала многомиллионный бизнес на доставке еды: история успеха и советы

Как сохранить хорошие отношения, если жена зарабатывает больше мужа

Относитесь к этому нормально, потому что это ваш общий бюджет

Эксперты уверяют, что нужно гордиться своими успехами и принимать тот факт, что вы – кормилец в семье. Стоит нормально к этому относиться.

И помните, что это ваш общий доход. Успешные отношения – это те, где партнеры ценят каждый вклад в брак. Каждый из супругов делает свое вложение, даже если это меньше, чем вкладывает партнер.



Имейте семейный бюджет / Фото Ting

Будьте честны в своем отношении к сложившейся ситуации

Не осуждайте мужа и не позволяйте делать это своим друзьям. Так, психолог Пегги Дрекслер рассказала историю женщины, которая чувствовала депрессию из-за отношения его друзей к мужу, которого они считали "слабаком", потому что он зарабатывал меньше нее. К тому же, ей часто приходилось преуменьшать свои доходы, чтобы мужчина не чувствовал унижения.

Можно обижаться на других людей, переживать и принимать все близко к сердцу, но легче от этого не станет. Поэтому для начала нужно бороться со своими стереотипами и принять ситуацию как есть.

Если вы злитесь или чувствуете обиду, найдите причину

Необходимо выяснить, что стоит за чувством подавленности и раздражением. Возможно, вы считаете, что мужчине стоит найти более оплачиваемую работу или вы бы сами хотели работать меньше?

Читайте также Как мужчины реагируют на то, что их женщины зарабатывают больше: исследование

Эксперты советуют посмотреть на эту ситуацию со стороны мужа. Если у вас это не получается – поговорите с ним.

Говорите друг с другом

Умение вести диалог, говорить и слышать своего партнера позволяет отношениям выдержать непростые времена. Поэтому именно сохранение позитивного настроя, поддержка и ощущение команды означает быть вместе. В разговоре друг с другом нужно определить, какие цели у каждого из супругов и, возможно, переосмыслить свои ценности.

"Убедитесь, что вы все еще принимаете решение вместе, где это возможно. Исследования показывают, что пары, работающие в команде, имеют большую удовлетворенность отношениями, чем пары, разделяющие обязанности", – говорит эксперт Исия Маккими.



Обсуждайте все вопросы, которые вас беспокоят / Фото Френд

Определите, чего вы ждете друг от друга

Брак – это прежде всего эмоциональная поддержка. Супружеские пары должны понимать, что в конечном итоге неважно, кто больше зарабатывает или делает больший финансовый вклад, ведь самое главное – работать совместно на достижение общего результата и благополучия для своей семьи.

И найдите примеры для подражания. Возможно, в вашем окружении уже есть пары, которые проходили через подобную ситуацию, поэтому попросите у них совета.

Снимайте напряжение и развлекайтесь

Проводить вместе время, путешествовать, встречаться с друзьями и родственниками, делиться радостями и хорошими эмоциями – вот что сопровождает хорошую атмосферу в семье.