Жена создала прибыльный бизнес, вдохновившись подарком мужа: интересная история успеха

Несколько лет назад муж подарил Кейт Гринхолт баночку, наполненную романтическими идеями для свиданий. Жене эта идея настолько понравилась, что она превратила ее в прибыльный бизнес, который приносит более 10 миллионов гривен.

Их идея бизнеса оказалась достаточно удачной, ведь для большинства пар свидание – это идеальная возможность провести вечер, будучи рядом со второй половинкой, пишет The Sun.

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Как возникла идея бизнеса

В 2014 году Джон подарил своей жене Кейт стеклянную баночку, наполненную более 70 герметичными конвертами. На каждом из них была написана какая-то идея для свидания: начиная от романтической прогулки во время заката и романтического вечера под любимые песни.



Подарок Кейт от мужа / Фото The Sun

Тогда одной из первых рукописных записок, которую вытащила Кейт, была "купить друг другу подарок в размере 10 фунтов стерлингов". За эти деньги Джон купил домен в интернете, на котором она могла бы вести блог о своих свиданиях.

Девушка, работая на то время графическим дизайнером, загорелась такой идеей, когда ее друзья сказали, что им понравился романтический подарок от Джона, но они не имеют времени и воображения, чтобы придумать столько идей.

Как все начиналось

Поэтому, поражена от такого невероятного подарка и заметив реакцию ее знакомых, Кейт решила начать продавать персонализированные версии своих свиданий в банке. Теперь через шесть лет их бизнес получает более 10 миллионов гривен (около 300 000 фунтов стерлингов) в год.

Разработка бизнес-плана началась во время декретного отпуска Кейт – она начала исследовать расходы на печать и искать идеи для этикетки на небольшие коробочки.

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"Тогда мы создали два варианта – вариант такого подарка с записками, которые описывали классные и интересные свидания, и вариант с определенным цветом и категорией, которая касалась особой даты пары и могла помочь спланировать этот день", – рассказала женщина.

Сначала пара продавала свои товары друзьям и семье через блог, который Джон создал для Кейт.

Для нашего первого заказа мы создали 100 коробок, стоимость которых составляет 25 фунтов стерлингов (около 800 гривен), и были в восторге, когда они все распродались перед Рождеством,

– сказала женщина.

Сейчас этих коробочек пара продает гораздо больше. Поэтому семья оставила свои работы, чтобы посвятить все время бизнесу.



Так выглядят их подарочные коробочки / Фото The Sun

Кейт утверждает, что успех бизнеса – это не только финансовая прибыль, ведь их клиенты присылают благодарные отзывы, что такие подарки смогли их сблизить со второй половинкой.

"Что на самом деле прекрасно, так это отзывы, которые мы получаем от пар, что обозначают нас в инстаграме и делятся фотографиями наших карточек", – добавила она.

Советы от Кэти для начинающих бизнесменов:

Поверьте в свою идею

Чтобы достичь успеха, вам нужно будет отдать себя. Будьте готовы работать сверхурочно, по вечерам, и увлекайтесь своим бизнесом. И помните, что быстро разбогатеть не получится.

Знайте свои сильные стороны

Определите собственные роли в бизнесе и следуйте им. Это касается ежедневных задач и задач администратора / бухгалтера и т. д. Также знайте свои слабые стороны, ведь вы не можете быть хорошими во всем.

Найдите хобби, если у вас с партнером совместный бизнес

Найдите свободное время, чтобы заниматься своим любимым занятием – хобби, спорт, встреча с друзьями. Вы не можете быть 24/7 на работе или рядом с любимым.