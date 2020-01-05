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Жених на свадьбе дал обет сразу двум девушкам: трогательные фото

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Жених на свадьбе дал обет падчерице / Фото Facebook / Abigail Gingerale Photography

Жених Джимми Гизонди дал сразу два трогательных обета на своей свадьбе: первый – своей новой жене Келси, а второй – своей 9-летней падчерице Оливии (дочке жены).

Свадьба прошла 2 ноября 2019 года на ферме Дарем-Хилл в штате Пенсильвания, рассказала фотограф Эбигейл Джингерейл в фейсбуке.

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Сначала мужчина сказал искреннюю речь своей невесте, а потом – ее 9-летней дочери.

Оливия, с этого дня я обещаю каждый день напоминать тебе, как ты действительно любима. Обещаю учить, любить и уважать вас до конца своих дней. Обещаю всегда относиться к тебе, как к собственному ребенку. Я очень рад сказать, что ты моя дочь. С этого дня ты будешь моей дочкой и второй любовью моей жизни. Я люблю тебя, Оливия,
– сказал мужчина.

Мужчина отметил, что хотел, чтобы девочка чувствовала себя такой же особенной, как ее мама, и подарил ей цепочку, на которой выгравированы ее имя, дата рождения и дата свадьбы.

Обітниця на весіллі
Девочку такой поступок жениха очень впечатлил / Фото Facebook / Abigail Gingerale

Увидеть эмоциональную реакцию Оливии, по его словам, для него было самым важным. "Это подтвердило, что она любит меня так же, как и я ее", – сказал он. Кроме того, его слова поразили и невесту.

"Я с самого первого дня была одинокой мамой. Я о таком мечтала всегда, но никогда не думала, что это произойдет. Особенно мне понравилось, что он назвал Оливию "второй любовью его жизни". То, что муж любит моего ребенка так же, как он любит меня – это неописуемое чувство", – ответила невеста.

Весілля
Новосозданная семья на свадьбе / Фото Facebook / Abigail Gingerale

Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Семья Родители и дети Жизненные истории Фото дня
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