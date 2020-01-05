Жених на свадьбе дал обет сразу двум девушкам: трогательные фото

Жених Джимми Гизонди дал сразу два трогательных обета на своей свадьбе: первый – своей новой жене Келси, а второй – своей 9-летней падчерице Оливии (дочке жены).

Свадьба прошла 2 ноября 2019 года на ферме Дарем-Хилл в штате Пенсильвания, рассказала фотограф Эбигейл Джингерейл в фейсбуке.

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Сначала мужчина сказал искреннюю речь своей невесте, а потом – ее 9-летней дочери.

Оливия, с этого дня я обещаю каждый день напоминать тебе, как ты действительно любима. Обещаю учить, любить и уважать вас до конца своих дней. Обещаю всегда относиться к тебе, как к собственному ребенку. Я очень рад сказать, что ты моя дочь. С этого дня ты будешь моей дочкой и второй любовью моей жизни. Я люблю тебя, Оливия,

– сказал мужчина.

Мужчина отметил, что хотел, чтобы девочка чувствовала себя такой же особенной, как ее мама, и подарил ей цепочку, на которой выгравированы ее имя, дата рождения и дата свадьбы.



Девочку такой поступок жениха очень впечатлил / Фото Facebook / Abigail Gingerale

Увидеть эмоциональную реакцию Оливии, по его словам, для него было самым важным. "Это подтвердило, что она любит меня так же, как и я ее", – сказал он. Кроме того, его слова поразили и невесту.

"Я с самого первого дня была одинокой мамой. Я о таком мечтала всегда, но никогда не думала, что это произойдет. Особенно мне понравилось, что он назвал Оливию "второй любовью его жизни". То, что муж любит моего ребенка так же, как он любит меня – это неописуемое чувство", – ответила невеста.



Новосозданная семья на свадьбе / Фото Facebook / Abigail Gingerale