Жених надел к алтарю свадебное платье, невеста – костюм: фото

Девушка Кьяра О'Доннелл обожает классические костюмы и решила не надевать свадебный наряд. Зато ее жених ради девушки пошел к алтарю в свадебном платье.

Интересно, что подружки невесты тоже надели стильные смокинги, передает Ukr.Media.

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Однако друзья жениха даже не догадывались, что предстанут перед гостями в платьях. "Когда они обо всем узнали, то были в восторге. Они смеялись до слез, когда увидели платья", – сказал жених.



Друзья жениха были очень шокированы выбором жениха и невесты, но поддержали их

"Мы с Бобби бываем немного сумасшедшими. Нам показалось, что это отличный способ растопить лед и зарядить гостей позитивом на весь день", – сказала Кьяра.

Пара всегда шутила, что именно девушка – настоящий мужчина в отношениях, и поэтому они решили, что будет уместно, если она наденет костюм на свадьбу. Ее уже муж Бобби даже взял себе фамилию девушки.



Пара устроила всем знакомым незабываемую свадьбу

Пара до последнего не рассказывала о таком плане родителям и гостям свадьбы, поэтому такой сюрприз получился по-настоящему незабываемым.

Мужчина признается, что очень волновался перед церемонией, не зная, как отреагируют все 70 человек, которых они пригласили на свадьбу. Успокоился он только тогда, когда идя к алтарю, услышал смех и аплодисменты гостей.