Ученые провели новое исследование, в ходе которого выяснили, что женщины меньше интересуются теми мужчинами, которые любят котов.

Интересно, что это не зависит даже от того, если женщины сами любят этих животных, передает издание Anywell.

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Как проходило исследование? Во время эксперимента ученые показывали женщинам в возрасте от 18 до 24 лет фотографии парней. На одной фотографии парень был сам, а на другой – держал кота на руках.



Парни, участвовавшие в исследовании / Фото Anywell

Так, женщины считали парня, которого видели на фото с котом, более невротическим, доброжелательным и открытым, но менее мужественным и ленивым. Они заявляли, что такой мужчина не подходит для свиданий.

В конце концов, женщины признались, что охотнее выбрали бы себе для долгосрочных или краткосрочных отношений того партнера, который на фото был без кота.

А если женщина больше любит собак, то она в исследовании наиболее сильно снижала интерес к тому парню, который держал кота.