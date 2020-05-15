Женщина родила близнецов с разным цветом кожи: удивительные фото

Некоторые малыши рождаются поистине уникальными. Так, например, весь мир поразили близнецы фотографа Джудит Нвокочи – ее сын Камис имеет темную кожу, черные волосы и карие глаза, а его сестра –Качи – альбинос.

Как рассказала Джудит в инстаграме, врачи сначала даже не сказали, что она будет иметь близнецов.

"Я помню, как впервые пришла на УЗИ, и мне сказали: "у вас будет ребенок", а я ответила: "нет, у меня будет двойня" , ибо я в этом не сомневалась. Второе УЗИ показало, что будут близнецы. Мне сказали, что они могут родиться с синдромом Дауна", – ответила Джудит.

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По словам мамы, в 7 недель Качи во всем отставала, девочка была очень маленькой и не росла. Врачи говорили, что она может не выжить, но все обошлось. Как выяснилось во время рождения, у малышей разный цвет кожи.

"Я была шокирована, потому что подумала, что мне подсунули чужого ребенка. Мне не верилось, что он мой", – призналась Джудит.

Но когда первый шок прошел, женщина сказала, что считает Качи идеальной: "Оба малыша были здоровы, меня просто зря напугали. Если не считать, что она другого цвета, она – моя копия".

И действительно, кроме чувствительной кожи и зрения, Качи абсолютно здорова. Конечно, прохожие на улице смотрят на нее с удивлением, но Джудит это не волнует.

"Я не сразу осознала, что мне придется воспитывать альбиноса. Меня беспокоило, что скажут люди. Это очень необычно — родить одного альбиноса и одного черного малыша. Я расстраивалась и переживала, как она впишется в общество, как к ней будут относиться", – говорит мама.

Добавим, что у близнецов отличные отношения, и мама говорит, что "они не замечают ничего странного". Камису и Качи очень повезло, что они есть друг у друга.

Стоит отметить, что таких близняшек и двойняшек в мире много. Так, популярными в соцсетях стали Изабелла и Габриэлла Шипли, которые являются разнояйцевыми близнецами. Но малышки невероятно похожи, даже несмотря на разный цвет кожи.