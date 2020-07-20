Женщина из Флориды устроилась на работу мыть посуду в доме престарелых, чтобы видеть своего мужа во время карантина. Ведь супружеская пара уже около 4 месяцев не встречалась из-за ограничений.

Когда пандемия COVID-19 затронула США, власти запретили людям посещать родных и близких в доме престарелых, чтобы защитить от заболевания пациентов, пишет People.

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Однако выдержать разлуку тяжело было многим парам и родственникам. Поэтому, не видя мужа 4 месяца, американка Мэри Даниэль нашла отличный способ встретиться. Женщина увидела вакансию по поиску посудомойки в дом престарелых, где находился ее муж, и решила воспользоваться этой возможностью.

Отметим, что ее муж Стив в 24 года получил болезнь Альцгеймера и последний год он живет в отделении по уходу за больными в доме престарелых Rosecastle в Дирвуде.

Его жена Даниэль посещала его каждый вечер. Однако, все изменилось, когда в марте пандемия коронавируса обострилась и губернатор Рон ДеСантис издал распоряжение, запрещающее посещение домов престарелых во Флориде.

Я ходила к нему каждый вечер, готовила его ко сну. Последний раз я посещала мужа 10 марта, уже 11 марта мне позвонили и сказали, чтобы я пока не приходила,

– рассказала женщина.

После того, как женщина устроила встречу мужу через окно, Даниэль пришла в голову идея добровольно устроиться на работу в доме престарелых.

Мери Даниэль встречалась со Стивом через окно / Фото The Washington Post

Сначала ей не везло. А потом внезапно позвонили и спросили, хочу ли я еще работу, потому что есть вакансия посудомойки. "Мне нужно было пройти анкетирование, тест на наркотики, тест на COVID-19, а также было 20 часов видео-тренинга по всем вопросам, включая инфекционные заболевания", – сказала она.

Так, теперь Даниэль работает посудомойкой полтора часа по четвергам и пятницам и может видеться со своим мужем Стивом.

Мери Даниэль и Стив / Фото The Washington Post

Сначала женщина беспокоилась, что он не узнает ее, но Стив заплакал и даже назвал ее имя, когда увидел ее. "Когда мир такой сумасшедший, мне достаточно иметь хотя бы час, чтобы просто посидеть с ним и поговорить. Он кладет голову мне на плечо и что-то приходит ко мне вместе с этим комфортом возле него", – говорит Даниэль.