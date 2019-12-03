Женщина превратила комнату дочери в Хогвартс: невероятные фото

Женщина, которая занимается декором помещений, превратила комнату дочери в настоящий Хогвартс. Ведь если твоя мама – художница, то ты можешь ночевать в спальне Гриффиндора, а уроки делать в магическом классе.

Художница Поллетье Прее из Нидерландов работает домашним декоратором и придумывает дизайн для детских комнат – разрисовывает их картинами с персонажами из сказок и мультфильмов. Женщина выложила фото комнаты дочери в Facebook, и это вызвало восторг у пользователей соцсети.

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Женщина увидела, что ее дочь Уиллоу увлекается книгами о Гарри Поттере, поэтому решила перекрасить ее комнату. Интересно, что эта работа вместе с перерывами длилась около трех лет.

По словам самой художницы, все началось со стены, где нарисован Гарри на метле у Хогвортса. Ведь однажды женщина увидела в интернете обои с магической школой, поэтому эта идея ее вдохновила.

Когда она закончила рисовать стены, то решила сразу обставить ее соответствующей мебелью. В частности, в антикварном магазине она нашла старый зеленый сундук, а в магазине старых вещей – небольшой шкаф в этом же стиле. Даже мантии, которые она повесила у входа в комнату, сшила ее мама.

В спальном месте девочки художница обустроила сам факультет Гриффиндора. А "вид из окна" – кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана".

Интересно, что у входа гостей ждет портрет Полной Дамы – как тот, который охраняет вход в гостиную Гриффиндора в книгах и фильмах.

А в "магическом классе" ребенок с удовольствием выполняет домашнее задание, представляя себя Гермионой.