Женщина создала для себя невероятный свадебный наряд из лоскутков платьев своих знакомых: фото

43-летняя Бекки вышла замуж за Чи Маркхена в сентябре 2019 года. В свой самый важный день в жизни девушка надела изумительное платье, которое сшила за три недели из лоскутков платьев своих клиентов.

Материал она получила совершенно бесплатно, сообщает Ukr.Media.

Интересно! Девушка 18 лет откладывала свадьбу, чтобы похудеть на 60 килограммов: фотосравнение

Женщина рассказала, что на создание наряда у нее ушло 3 недели, а материал достался ей абсолютно бесплатно.

Бекки работает массажисткой и как раз во время массажей она рассказала клиентам о своей идее свадебного платья из лоскутков других платьев. Знакомые решили ей помочь и вырезали куски тканей из платьев своих матерей и бабушек. Так платье стало символом, который объединил многих людей по всему миру.



Женщина за три недели сшила платье

Украсила платье Бекки украшениями из шкатулки своей матери, а часть пуговиц срезала с подвенечного платья сестры.

Почему девушка не надела обычное свадебное платье? Бекки отказалась от традиционного наряда из-за того, что живет со своим уже законным мужем много лет вместе и воспитывает шестерых детей. Поэтому, по ее словам, было бы не правильно и не романтично надеть обычное подвенечное платье.



Это платье сделано из лоскутков других платьев

Интересно, что в платье Бекки вшила кусочек сланца, который взяла из карьера неподалеку от ее родного дома, а также обручальные кольца родителей.