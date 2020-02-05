Женщина устала ждать и за две недели организовала тайную свадьбу для любимого: фото

Пара из США обручились 6 лет назад, однако никак не могли спланировать свадьбу. Невеста Николь Арнетт настолько устала ждать, что тайно организовала праздник, удивив своего жениха импровизированной церемонией вместо новогодней вечеринки.

40-летняя риелтор из Канады Николь обручилась с 39-летним бизнесменом Даниэлем в 2014 году после скромного предложения руки и сердца у себя дома. Интересно, что тогда мужчина подарил женщине обручальное кольцо своей бабушки, передает издание Metro.

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Отметим, что у влюбленных уже есть ребенок. Но пара несколько лет не могла решить, как хочет провести свой важный день. Поэтому после нескольких неудачных попыток, у женщины появилась идея удивить мужчину.



Женщина написала: "Дени, мы были помолвлены в течение 6 лет" / Фото Metro

Ее план состоял в том, чтобы замаскировать их свадебную церемонию под новогоднюю вечеринку, которую она и Даниэль устраивали ежегодно.

"Я гуляла с подругой и сказала: "Думаю, я собираюсь удивить Даниэля и женить нас. Я подумала, что это будет приятный сюрприз и действительно особый, и моя подружка, которая его очень хорошо знает, полностью согласилась и сказала, что это отличная идея", – ответила Николь.

Поэтому благодаря помощи друзей и семьи, которые присутствовали на вечеринке, Николь смогла организовать церемонию в течение двух недель за менее чем 3 тысячи долларов. При этом жених ни о чем не подозревал.



Удивленный жених на свадьбе-сюрпризе / Фото Metro

"Я ни на мгновение не беспокоилась о том, что Дэниэлю это не понравится. Я нашла свадебного распорядителя, забронировала зал и сказала Даниэлю, что сегодня не хочу ничего готовить, – сказала женщина.

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Так, в первый день 2020 года, когда 35 гостей собрались на пляже Бонне Брук, Николь, наконец, рассказала Дэниэлю, что их вечеринка имеет скрытый мотив.

Николь для свадебного платья выбрала старое платье с праздника своей подруги друга. Дети друзей несли цветы, а их собственный сын нес кольца, а двое друзей пели супругам и играли на гитаре перед церемонией.



Новобрачные целуют сына / Фото Metro

"После церемонии вся вечеринка исполнила нам песню Битлз "When i'm 64", а затем мы прыгнули в океан. Даниэль сказал, что не мог представить лучшего события", – подытожила Николь. По словам женщины, медовый месяц они будут планировать уже совместными усилиями.