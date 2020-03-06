Женщины могут по запаху определить этап взросления своего ребенка: исследование

Немецкие и польские исследователи провели интересный эксперимент и выяснили, что множество матерей может выделить запах своего ребенка среди других. Выяснилось, что женщины даже могут определить этап взросления ребенка.

В исследовании приняли участие около 164 матерей и 229 детей.

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Женщины среди пяти образцов должны были определить, какой именно принадлежит их ребенку, и сказать, как отличаются запахи друг от друга. Оказалось, что мамы безошибочно отличают запах своего ребенка от чужого.

Более того – они могут с точностью около 60% определить стадию развития своего малыша. У детей были взяты образцы в препубертатный (0-8 лет), пубертатный (9-13) и постпубертатный (14-28) периоды. И мамы могли точно их распознать.