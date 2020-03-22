Женщины после повышения расстаются чаще, чем мужчины: исследование

Все мечтают о любимом деле, в котором хотят добиться успеха. Но сложится ли тогда личная жизнь? Исследования показывают, что даже те страны, которые имеют высокое гендерное равенство, у женщин, которые получили руководящую должность, вдвое больший риск развода, чем у мужчин.

В Швеции, где самый высокий индекс гендерного равенства, недавно провели исследование того, как повышение на высокие руководящие должности влияет на вероятность развода для каждого пола. Выяснилось, что женщины платят за успех в карьере гораздо более высокую цену, пишет ВВС. Украина.

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"Повышение на руководящую должность в политике или бизнесе заметно увеличивает риск развода для женщин, но не для мужчин", – уверяет профессор Джоанна Рикне.

В исследовании приняли участие гетеросексуальные мужчины и женщины, работающие в частных компаниях со 100 и более работниками. Как показали данные, женщины вдвое чаще, чем мужчины, расставались через три года после получения должности гендиректора.

Похожую тенденцию можно было наблюдать и в государственном секторе, а также среди женщин-медиков, полицейских и священников, которые сделали скачок в карьере. Хотя не понятно, кто именно инициировал развод в каждом конкретном случае.



Женщины могут расстаться после повышения на работе / Фото Getty Images

Исследователи отметили, что хотя многие участники исследования имели детей, большинство из них уже были взрослыми и не проживали с родителями на момент развода. То есть пары не испытывали давления, связанного с воспитанием маленьких детей.

Почему люди разводились после повышения? Многим супругами трудно справиться с изменениями в экономических и социальных ролях. Но прежде всего ситуацию осложняет карьерный рост женщины, ведь в таком случае существует большая несоответствие ожиданий.

Исследование Рикне показало, что развод после повышения жены был более вероятным в парах, где женщина была моложе по возрасту и принимала большую часть отпуска по уходу за ребенком, чем ее муж.

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Также, по данным исследования, женщины, которые развелись после повышения по службе, реже выходят снова замуж имеют постоянные отношения, чем мужчины. Вероятно, женщины чувствуют себя счастливее без партнеров, или в том, что им труднее найти другого.