Как назвать ребенка: имена для мальчиков и девочек, значение имени

Очень сложным и одновременно важным для родителей является выбор имени для своего новорожденного ребенка. Ведь от этого будет зависеть очень многое в будущем малышей. Какое значение имеют имена и чем пользоваться при его выборе – читайте в нашем материале.

По данным Минюста, в 2019 году украинцы чаще всего называли детей именами Анастасия и Максим. Но наряду с ними в нашем государстве регистрировали такие имена как Жорж, Клеопатра, Амур, Хрусталина, Софра и другие. В 2018 году стали популярны – Матвей, Дмитрий, Злата, Ева.

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Значение имени ребенка

Всем известно, что каждое имя несет в себе определенное значение и влияет на тонкости характера обладателя. Например, Ольга – это олицетворение ума, сильной воли и невероятной трудоспособности. А имя Полина произошло от имени древнегреческого бога солнца Аполлона, девочка выделяется своей доброжелательностью, отзывчивостью, бескорыстием.



Выберите имя ребенка, которое вам более нравится

Александр – смелость, уверенность, настойчивость и авторитетность. В то же время имя Лев означает, что ребенок, вероятно, будет иметь черты спокойного и даже немного флегматичного мальчика, но который упорно будет добиваться поставленной цели.

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Выбор имени по дате рождения

Также часто называют ребенка православным именем, исходя из даты рождения. К примеру, сегодня, 20 ноября именины по церковному календарю у Богдана, Валерия, Евгения, Иосифа, Илариона, Кирилла и Федора.

Если в списке вы не найдете понравившееся имя, то можно посмотреть именины на ближайшие даты, например, 21 и 22 ноября.

Популярные имена

Интересно, что на имена тоже есть мода. Так, в 2017 популярными были имена Анастасии, Софии и Марка.

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Также не потеряли своей популярности и следующие имена для девочек: Милана, Елизавета, Юлия, Дарья, Кристина, Ульяна, Елена, Злата, Диана, София, Кира, Анастасия, Вероника, Полина, Виктория, Ксения, Ева, Екатерина, Алина, Валери, Мария, Анна.

Для мальчиков: Матвей, Артем, Максим, Дмитрий, Тимофей, Даниил, Роман, Арсений, Егор, Кирилл, Марк, Никита, Андрей, Иван, Алексей, Илья, Богдан, Ярослав, Тимур, Михаил, Александр, Владислав, Павел, Константин, Евгений, Вадим, Ростислав и другие.

Необычные имена для мальчиков и девочек

Достаточно часто детям дают редкие имена. Некоторые даже придумывают их самостоятельно, и в этом нет ничего плохого. Среди необычных имен для мальчиков встречаются такие как Пахом, Устин, Фома, Лукьян, Назар, Марьян, Орест.



Не слушайте советы других, потому что эти имена будут иметь ваши дети

Необычные имена для девочек – Снежана, Зарина, Дарина, Пелагея, Авдотья, Агата, Злата, Диана, Анисья, Беата, Софи, Нинель, Мила.

Имена-унисекс

Один из трендов последних лет на имена – это унисекс (это те, которые подходят и мальчику, и девочке). Считается, что девочка, названная мужским именем, будет иметь в характере соответствующие качества – силу духа, настойчивость, стремление добиваться всего в одиночку, независимость и другие.

Какие есть унисекс-имена? К примеру, имя Василий трансформируется в женское Василиса, которую могут называть Вася. Евгений – Евгения, Александр – Александра, Валентин – Валентина, Антон – Антонина, Богдан – Богдана или Богданна, Валерий – Валерия, Иван – Иванна (Иванка) и другие.