Жизнь без отношений: почему быть одиноким – это нормально

Исследования показывают, что люди все чаще остаются одинокими и не заводят длительные отношения. Согласно исследованию, количество одиноких людей возросло с 28% до 44% с 1970 по 2010 год.

Однако люди, которые выбирают жизнь без пары, сталкиваются с постоянным социальным давлением, как считает исследователь социальной психологии из Гарвардского университета Белла где Пауло, передает издание Inspired.

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Она ввела в употребление термин синглизм – для обозначения дискриминации одиноких взрослых людей и стереотипных представлений о тех, кто живет без пары.

Исследовательница утверждает, что одинокие люди сталкиваются с проявлениями дискриминации и в общественной, и в личной жизни – начиная вопросами в духе "когда замуж/женишься?" или "почему у тебя до сих пор нет парня/девушки?" и заканчивая тем фактом, что работодатели чаще просят человека без семьи работать на выходных или в праздники.

Почему сейчас все больше людей выбирает жизнь в одиночестве и или это – нормально? Разобраться в этих вопросах помогла психолог Тася Осадчая.

Почему люди выбирают жизнь без пары

Эксперименты показали, что в одиночестве человек чувствует бешеную деривацию (психическое состояние, когда человек не имеет возможности удовлетворять некоторые свои основные жизненные потребности), поэтому не может быть полностью изолированным от общения.

Когда-то создание пары носило характер выживания: человек должен был построить экономические и бытовые отношения. Сейчас мы имеем возможность размышлять над тем, кто мы есть, что для нас хорошо и что плохо, можем делать выбор.

В создании любых отношений нормой является размывание личных границ, ведь в паре появляется необходимость и потребность в чем-то уступать и подстраиваться. И когда наша тяга к независимости оказывается сильнее, мы можем сделать сознательный выбор оставаться без пары.

"Если копать глубже, то часто причина отказа от серьезных отношений заключается в плохих отношениях между родителями. Человек вырастает без всякого представления о том, как строить нормальные отношения, и сознательно выбирает не заводить их вообще, чтобы не страдать и не иметь проблем", – отмечает психолог.

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Часто влияет и предыдущий опыт отношений, особенно, если неудачных попыток было несколько. Бывает даже так, что проблемы происходят в один и тот же период отношений – тогда люди разворачиваются на 180 градусов и убегают. Но если человек выбирает такой путь, который ему так нравится, значит он имеет право жить в одиночестве.

Почему быть без пары не значит одиночество

"Сейчас очень распространено ощущение одиночества в толпе. Можно чувствовать себя одиноким и изолированным, находясь в компании друзей, с партнером или на концерте любимой группы", – отмечает Осадчая. Кроме того, можно быть одиночкой и при этом иметь достаточно внутреннего ресурса и внешнего в виде семьи или друзей.

Но может быть наоборот – есть партнер и чувство одиночества. Большинство пар сна амом деле чувствуют себя одинокими. Даже если речь о том, что партнер "душит" своим вниманием. Люди могут долго жить вместе, но быть одинокими на уровне ощущений, чувств и жизненных убеждений.

Интересно, что исследования американских психологов показали, что неженатые и люди без постоянных отношений поддерживают более теплые отношения с семьей и друзьями и остаются более социально активными. Люди начинают тяготеть к другим социальным группам и становятся более активными.