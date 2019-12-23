Зимние каникулы: веселые идеи, как развлекать ребенка в праздники

Скоро у детей начнется долгожданный отдых от уроков и школы. И поскольку зимние каникулы продлятся две недели, родителям стоит подобрать несколько идей относительно того, чем занять ребенка в свободное время.

Мы собрали для вас крутые варианты, чем заинтересовать ребенка в праздничные дни, чтобы он не просидел две недели перед экраном телевизора.

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Посетить вместе интересное зимнее мероприятие

Во многих городах Украины в рождественско-новогодний период пройдет множество интересных тематических мероприятий. Например, с ребенком можно посетить тематические спектакли в театрах, посмотреть интересные рождественские мультики, отправиться на тематические вечеринки в городе или просто заняться чем-то действительно атмосферным (например, роспись новогодних игрушек).

Попробовать что-то новое

Двух недель достаточно, чтобы научиться делать что-то новое. Поэтому родители могут вместе с ребенком научиться рисовать в необычной технике, сделать поделку из глины, создать или расписать свою собственную игрушку для новогодней елки, или же научиться кататься на коньках.

Отправиться в семейное путешествие

Поскольку зимние каникулы – продолжительные, это отличное время для путешествий. Наиболее популярными направлениями для путешествий в зимний период являются Карпаты и Закарпатье, ведь в горах ты сможешь отлично отдохнуть, научиться кататься на лыжах, сноуборде или повеселиться, спускаясь с крутых горок на сноутюбинге. На Закарпатье ко всем другим прелестям отдыха в горах можно добавить и посещение термальных источников региона.

Окунуться в Рождественскую сказку в Европе

Если ты хочешь проникнуться духом Рождества, советуем отправиться в Европу и посетить одну из лучших новогодних ярмарок. Древние города Европы в декабре выглядят особенно очаровательно: рождественский декор украшает исторические центры, играет музыка, воздух наполнен ароматами глинтвейна и имбирных пряников. Во многих местах обустроены зоны развлечений для детей. Но это же можно сделать и во Львове, если вы не хотите ехать далеко.

Провести время в зимнем лагере

В Украине особой популярностью пользуются летние детские лагеря, однако у нас в стране есть отличный выбор мест для зимнего отдыха и развлечений детворы. Много детских лагерей зимой работают в Карпатах, где дети могут не только отдохнуть в горах, но и подтянуть английский язык, принять участие в квестах и научиться кататься на лыжах.