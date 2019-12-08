Идеи оригинальных и милых семейных фотосессий на зиму: волшебная фотоподборка

Зиму всегда считают сказочной и волшебной порой, а отдых и развлечения в это время открывают безграничные возможности для интересной фотосъемки. Поэтому мы подготовили для вас доступные идеи для душевных семейных кадров, которые вы еще долго будете просматривать вечерами.

Заметим – чтобы фотосессия зимой удалась, для начала нужно тепло одеться, особенно одевать детей. И не забудьте прихватить с собой теплые красивые шапки, варежки и шарфики – они будут очень уместны для фотографий.

Интересно! Невеста устроила фотосессию с лабрадором на свадьбе: милые фото

Идеи для семейной фотосессии зимой

1. Играть в снежки

Зима – время для игр и развлечений на улице. Поэтому на фото будет очень приятно видеть веселые счастливые лица всех членов семьи. Поэтому не бойтесь быть искренними и много смеяться. К примеру, вы можете поиграть в снежки. В последнее время такие подвижные фото набирают большую популярность. К тому же, получится очень атмосферно.



Игры в снежки могут быть интересными и красивыми в кадре / Фото "Интересные факты"

2. Слепить снеговика

Еще одним зимним вариантом для фотосессии есть традиция слепить снеговика. Вы можете помогать детям или приносить им побольше снега. Такая идея может сделать не только ваше фото незабываемым, но и для вас останется приятным воспоминанием надолго.



Снеговик хорошо выглядеть на снимках / Фото с Pinterest

3. Ангел или рисунок на снегу

Никто не запрещает вам во время фотосессии валяться на снегу. Помните, как вы делали в детстве ангелочка? Поэтому для эффектного кадра вы можете упасть на снег спиной и нарисовать крылья, размахивая руками. Такие фотографии всегда получаются динамичными и невероятно позитивными.



Дети делают волшебных ангелов на снегу / Фото с Pinterest

4. Катание на санках, коньках или лыжах

Во-первых, такое веселье очень понравятся вашим детям, а во-вторых, с таким зимним транспортом могут выйти идеальные фото для этого времени. Только одевайтесь теплее, ведь время от времени могут случаться падения с санок. Если фотосессию вы устраиваете на катке, то каждый снимок будет асолютно разным и интересным.



Фото с детьми на санках выглядит очень круто / Фото с сайта "Блог Алло"

5. Прогулка по городу

Прогулявшись по улочкам города вы найдете множество красивых локаций для неповторимой съемки, ведь зима – это волшебная пора. Особенно хорошо будут получаться фото с разными огоньками в центре города. Также советуем прихватить с собой термос с чаем и печенье: фотосессия станет вкуснее и теплее.



Фотографируйте детей зимой на улице / Фото Unsplash



Снеговик прекрасно подойдет для зимней фотосессии / Фото Unsplash

5. Закутаться в плед

Теплый шерстяной плед – это та вещь, без которой невозможно представить холодную зиму. К тому же, это очень удачный аксессуар для фотосессии зимой. А если вы укутаетесь в плед всей семьей, фотограф сможет запечатлить теплые и по-настоящему семейные снимки.



Девочка на подоконнике с пледом / Фото с сайта "Блог Алло"

6. Новогодние игрушки

Если вам хочется как-то разнообразить обстановку, то вы можете взять с собой несколько елочных игрушек и украсить ими небольшой кустик, к которому дотянется ребенок. Это, вроде бы, простая идея, но фото получатся очень интересные.



Новогодние украшения прекрасно вписываются в зимние фото / Фото с Pinterest

7. Украшение елки

Подготовьте для фотосессии в доме мягкие игрушки, подарки в обертке и, конечно же, символы праздника – мандарины, апельсины и конфеты. Так, вся семья может выбирать игрушки и вешать их на елку – такие фото будут очень праздничными и душевными.



Украшение елки – это очень весело и красиво / Фото с сайта Thestar



Ребенок в новогоднем наряде / Фото с Pinterest

8. "Сельская" фотосессия

Очень популярными в последнее время стают не простые фотосессии, а некие постановки в деревенском стиле. Очень красивыми будут на фото маленькие дети в шубах и бабушкиных платках или дедушки шапках-ушанках и валенках.



Ребенок в бабушкином платке / Фото metelica



Фото детей в бабушкиных вещах очень красивые / Фото Натальи Законой

9. Фотосет с чашкой кофе или чая

Для интересных кадров возьмите чашку или кружку с горячим напитком и покажите, как из него поднимается пар. Такую идею серийных снимков можно воплотить для портретов с романтической таинственностью. А плед, интересные чашки, вязаная шапочка или шарф, перчатки – это такие аксессуары подчеркнут настроение фотографии.



Не забудьте о фото с чаем / Фото с сайта "Повар"

Идеи фотосессий на осень в фотоподборке (фото с Pinterest)