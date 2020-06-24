В сказках часто фигурирует образ злой мачехи, которая оскорбляет, унижает ребенка, запрещает ему веселье и всячески пытается отобрать у него папу. И это создало в обществе стереотип, что мачеха обязательно должна быть плохой. Но что же делать женщинам, которые хотят подружиться с детьми мужа от первого брака?

Эксперты уверяют, что для начала стоит осознать, что это непременно скажется на ваших отношениях с любимым и окружающими. И если вы не хотите менять свою жизнь, то не стоит даже пытаться завязывать дружбу с детьми мужа, пишет издание Liza.

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Обратите внимание, как мужчина обращается с детьми

Сначала стоит понять, как ваш любимый относится к детям от первого брака. Так, если он – образцовый папа, который старается проводить время с детьми, помогает им и не вычеркивает их из своей жизни, то перед вами обязательный и ответственный человек.

Но если он ради вас с легкостью выбрасывает из своей жизни детей от предыдущего брака, то стоит серьезно задуматься над тем, нужен ли вам такой мужчина, ведь он может точно так же поступить с вами и вашими общими детьми.

Еще хуже, если муж отобрал детей у вполне нормальной мамы просто ради того, чтобы насолить бывшей. Во-первых, этот скандал точно захватит и вас, а во-вторых, если муж так относится к бывшей жене, то такого же отношения стоит ждать и к себе.

Статус злой мачехи

Приготовьтесь к тому, что окружающие будут вас во всем обвинять, вешая ярлык, что вы – злая мачеха. Так, например, если родная мама ругает ребенка за то, что он съел все конфеты и больше никому не оставил, то все будут считать, что мама права. А если мачеха отчитывает ребенка за тот же поступок, то "она попрекает несчастного ребеночка куском хлеба".



Ребенок может сначала считать вас плохой / Фото USAtoday

Будьте готовы, что вам постоянно придется доказывать всем вокруг, что вы не плохая, и что хотите как лучше и тоже имеете право на спокойную семейную жизнь. А если вы ударите или накажете ребенка своего мужа, то вас могут обвинить в жестоком обращении.

Что делать, если ребенок настроен против вас

Порой ребенок изначально может быть настроен против мачехи из-за ревности или обиды (в вас могут видеть разрушительницу семейного гнездышка).

Поэтому будьте готовы, что ребенок может просто ревновать отца и из-за детской ревности будет пытаться как-то навредить вам. Ведь раньше все внимание папы было обращено на ребенка и его маму и все были счастливы, а потом появились вы и папа переключает внимание на вас. Конечно же, малыш будет ревновать и обижаться.

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Как не стать злой мачехой и подружиться с ребенком

Эксперты уверяют, что это сложный и комплексный процесс, поэтому стоит запастись терпением и желанием разобраться.

Вот несколько правил: